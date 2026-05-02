米女子ゴルフツアーの「リビエラマヤ・オープン」２日目（１日＝日本時間２日、メキシコ・プラヤデルカマレオンＧＣ＝パー７２）、注目の渋野日向子（２７＝サントリー）は３バーディー、１ボギーと７０で回り通算２オーバーの６２位で決勝ラウンドに進んだ。

渋野が予選ラウンドを突破したのは今季初戦となった３月の「ブルーベイＬＰＧＡ」以来２度目で、ここまで４戦連続で予選落ちと低空飛行が続いていた。渋野は「今日は伸ばさないといけなかったので出だしから攻めたショットを続けられた」とし「いいアプローチショットが多かったので。勇気を持っていけたかなと思う」という。

最終１８番パー５ではグリーンを狙った第２打が大きくオーバーするも「攻めた結果だと思いますし、バーディーパットもオーバーしましたけど、何とか入って（パー）良かったです」と振り返った。今大会を中継している「Ｕ―ＮＥＸＴ」で解説を務めた若林舞衣子プロ（ヨネックス）は「いいプレーを積み重ねているように見えた。コツコツいいショットを積み重ね、いいプレーを続ければ惜しかったイーグルパットが入る日が来る」と語っていた。