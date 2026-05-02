【船橋屋】「母の日あんみつ」発売、カーネーション型の苺羊羹と彩り豊かな具材で華やかに

船橋屋は、2026年5月8日から5月10日までの間、母の日限定商品「母の日あんみつ」を全店舗で販売する。あわせて、公式オンラインショップで母の日到着分の予約受付を開始した。

◆母の日あんみつ

価格:670円(税込)

期間:2026年5月8日〜5月10日

店舗:船橋屋全店舗･公式オンラインショップ

日頃の感謝の気持ちを和菓子で届ける季節限定商品として、毎年販売している商品。

今年も、カーネーションを模した苺羊羹を中心に、あんず･みかん･白玉など彩り豊かな具材を詰め合わせ、見た目にも華やかな一品に仕上げた。船橋屋ならではの寒天･餡子･くず餅とともに、さまざまな味わいと食感が楽しめる。

商品容器には、カーネーションをあしらったオリジナルカップを採用した。開封時にも母の日らしい華やかさを感じられる仕様になっている。

【「母の日あんみつ」の画像はこちら】

〈オンラインショップでは詰め合わせセットの販売も〉

公式オンラインショップでは、「母の日あんみつ」に加え、看板商品のくず餅や焼き菓子との詰め合わせセットもラインアップしている。

母の日向けギフト商品には、オリジナルカードやシールを添えた。遠方に住む家族への配送需要や贈答需要に対応している。

■船橋屋 公式オンラインショップ