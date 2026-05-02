「容赦ない攻撃を仕掛けた」U-17中国女子がゴールラッシュで白星発進！ 自国メディアは意気揚々「次はベトナム。問題は何点取れるかだ」【U-17女子アジア杯】
堂々のゴールラッシュだ。
U-17女子アジアカップが現地５月１日に中国で開幕。グループＡのホスト国は初戦でミャンマーと対戦し、６−０の大勝を飾った。
中国メディア『捜狐』は「中国は開始早々から容赦ない攻撃を仕掛けた」と試合を報道。開始７分にリウ・ユシーのゴールで先制すると、30分にジェン・ニーマン、40分にホァン・チンイーがネットを揺らす。
「ハーフタイムでスコアは３−０となり、試合の緊張感は完全に消え去った」
後半に入っても中国は攻撃の手を緩めない。66分にウー・イーチェン、72分にチェン・ワンディが得点。「試合は完全に一方的な展開になった」なかで、85分にシュ・ジートンがダメを押した。
上々の出来で白星スタートを切った中国。「グループＡのもう１試合、タイ対ベトナムは２−２の引き分けに終わったため、中国は暫定的にグループ首位に浮上した」と伝える同メディアは、次戦を次のように見据える。
「次はベトナムと対戦する。ベトナムはミャンマーより若干強いものの、中国との実力差は依然として大きい。そのため、中国の勝利はほぼ確実視されており、問題は何点取れるかだけだ」
記事は最後に「ホームでの試合という利点を活かし、最後まで勝ち進み、中国サッカーにまた一つ優勝トロフィーをもたらしてくれることを願っている！」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】狙いすました絶妙FK弾！ ウー・イーチェンのチーム４点目
U-17女子アジアカップが現地５月１日に中国で開幕。グループＡのホスト国は初戦でミャンマーと対戦し、６−０の大勝を飾った。
中国メディア『捜狐』は「中国は開始早々から容赦ない攻撃を仕掛けた」と試合を報道。開始７分にリウ・ユシーのゴールで先制すると、30分にジェン・ニーマン、40分にホァン・チンイーがネットを揺らす。
「ハーフタイムでスコアは３−０となり、試合の緊張感は完全に消え去った」
上々の出来で白星スタートを切った中国。「グループＡのもう１試合、タイ対ベトナムは２−２の引き分けに終わったため、中国は暫定的にグループ首位に浮上した」と伝える同メディアは、次戦を次のように見据える。
「次はベトナムと対戦する。ベトナムはミャンマーより若干強いものの、中国との実力差は依然として大きい。そのため、中国の勝利はほぼ確実視されており、問題は何点取れるかだけだ」
記事は最後に「ホームでの試合という利点を活かし、最後まで勝ち進み、中国サッカーにまた一つ優勝トロフィーをもたらしてくれることを願っている！」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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