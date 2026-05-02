「容赦ない攻撃を仕掛けた」U-17中国女子がゴールラッシュで白星発進！ 自国メディアは意気揚々「次はベトナム。問題は何点取れるかだ」【U-17女子アジア杯】

「容赦ない攻撃を仕掛けた」U-17中国女子がゴールラッシュで白星発進！ 自国メディアは意気揚々「次はベトナム。問題は何点取れるかだ」【U-17女子アジア杯】