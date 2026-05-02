『豊臣兄弟！』戦国最強・本多忠勝のビジュアル公開 演じる俳優が話題「可愛い」の声も
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第17回「小谷落城」が、5月3日に放送される。戦国の激動を背景に、豊臣秀長の視点から天下統一への道を描く同作に、新たな注目人物が登場する。
【写真あり】本多忠勝のビジュアル公開！
物語は、武田信玄（高嶋政伸）が対織田へ兵を挙げ遠江に侵攻、三方ヶ原で徳川家康（松下洸平）が大敗するところから大きく動く。将軍・足利義昭（尾上右近）も京で挙兵し、織田信長（小栗旬）は窮地に立たされるが、武田軍が突如撤退。危機を脱した信長は浅井・朝倉攻めを再開し、浅井長政（中島歩）は小谷城へ籠城する。小一郎（仲野）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）らの救出を試みるが、戦局は緊迫の度合いを増していく。
また、第17回では徳川家家臣・本多忠勝が初登場する。演じるのは夏生大湖。巨大な鹿の角をあしらった兜と甲冑姿で槍を構えるビジュアルが公開され、戦国最強とも称される猛将の若き姿が描かれる。忠勝はこれまで藤岡弘、や山田裕貴らが演じてきた人気武将であり、今回は20代後半の姿として登場する点も注目を集める。
公式SNSでの発表後、視聴者からは「ついに忠勝くる」「この甲冑は目立つ」「若い忠勝」「細い」「可愛い」といった声が相次ぎ、従来の重厚なイメージとの違いにも関心が寄せられている。比叡山延暦寺焼き討ちという衝撃的展開が描かれた前回に続き、信長の非情さと戦国の苛烈さが色濃く描かれる中、新たな武将の登場が物語にどのような影響を与えるのか注目が集まる。
【写真あり】本多忠勝のビジュアル公開！
物語は、武田信玄（高嶋政伸）が対織田へ兵を挙げ遠江に侵攻、三方ヶ原で徳川家康（松下洸平）が大敗するところから大きく動く。将軍・足利義昭（尾上右近）も京で挙兵し、織田信長（小栗旬）は窮地に立たされるが、武田軍が突如撤退。危機を脱した信長は浅井・朝倉攻めを再開し、浅井長政（中島歩）は小谷城へ籠城する。小一郎（仲野）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）らの救出を試みるが、戦局は緊迫の度合いを増していく。
また、第17回では徳川家家臣・本多忠勝が初登場する。演じるのは夏生大湖。巨大な鹿の角をあしらった兜と甲冑姿で槍を構えるビジュアルが公開され、戦国最強とも称される猛将の若き姿が描かれる。忠勝はこれまで藤岡弘、や山田裕貴らが演じてきた人気武将であり、今回は20代後半の姿として登場する点も注目を集める。
公式SNSでの発表後、視聴者からは「ついに忠勝くる」「この甲冑は目立つ」「若い忠勝」「細い」「可愛い」といった声が相次ぎ、従来の重厚なイメージとの違いにも関心が寄せられている。比叡山延暦寺焼き討ちという衝撃的展開が描かれた前回に続き、信長の非情さと戦国の苛烈さが色濃く描かれる中、新たな武将の登場が物語にどのような影響を与えるのか注目が集まる。