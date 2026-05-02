糖質をエネルギーに変える夕食後の「ゴールデンタイム」とは？【免疫力の話】

糖質をエネルギーに変える夕食後の「ゴールデンタイム」とは

食後30分～１時間に軽い運動を

手軽な運動のひとつとしてウォーキングとその効果は大きいですが、ただただ毎日歩けばいいというわけではないんです。

１日の生活の中でも体を動かすのにベストな時間帯、「ゴールデンタイム」というものがあり、それに合わせて運動をすることで、普通にやる以上のプラスアルファの効果を得ることができるのです。

この「ゴールデンタイム」といわれるのが、夕食後30分～１時間の約30分間。大事なのは「夕食後」というところで、このタイミングに軽く運動をすることで、食事で摂取した糖質をエネルギーとして消費し、急激な血糖値の上昇を抑えることができます。

また、就寝前に軽く体を動かすことはストレス発散にもなり、運動後の適度な疲労感と体温上昇で睡眠の質を高める効果もあるといわれています。

成人男性の場合、通勤など生活での移動も含め、１日の平均歩数は約７０００歩といわれていますので、理想の歩数には２～３０００歩ほど不足しています。

この足りないぶんを夕食後の軽いウォーキングなどで補うようにすれば、１日に必要な運動量を確保でき、同時にストレスによる免疫力の低下も防ぐことができて、まさに一石二鳥というわけです。夕食後の30分、ぜひ有効活用してみてください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』