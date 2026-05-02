事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が26日夜、Xを更新。新潟県五泉（ごせん）市の中学校で生徒が下級生2人に「お菓子だ」と偽って粒状の水酸化ナトリウムを食べさせ、口の中に食事ができないほどの痛みを伴う火傷を負わせた事案について、市教委が第三者委がいじめと認定したと公表したとの報道を引用し、「犯罪では」と疑問を投げかけた。

この問題は、五泉市の中学校で25年4月、当時中3だった生徒が、理科の実験で使った劇物の「水酸化ナトリウム」をお菓子に見せかけ、当時中2の生徒2人に食べさせた。食べさせられた生徒2人は、すぐに吐き出したが、口の中に重い火傷などを負った。

水酸化ナトリウムは、常温では白色の固体。強アルカリの劇物で18歳未満は購入できない。教育現場では水の電気分解の実験の際に使用されることがある。手作り石けんを作る時に使う「苛性ソーダ」と同じ物質だ。物質そのものや、濃度の高い水溶液が肌に触れると火傷などの恐れがあり、目に入ると失明の恐れもある。

猪狩は、この事案について、第3者委が調査した結果「いじめ」と認定したとの市教委の発表について、「いじめではなく犯罪では…？」とつづっている。