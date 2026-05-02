実際に多くの苦情や問い合わせ…愛媛がSNS発信について声明「全ての皆様が同様の考えを持っているかのような誤解を招く恐れが」
愛媛FCは1日、クラブ公式サイトで「SNSでの発信に関するお願い」と題した声明を発表した。
それによると、愛媛を応援しているとみられる一部の個人アカウントで、対戦クラブや選手、サポーターへの誹謗中傷やリスペクトを欠く投稿が確認されているという。
こうした発言について「たとえ一部の方によるものであっても、愛媛FCに関わる全ての皆様が同様の考えを持っているかのような誤解を招く恐れがございます」と懸念を示し、実際に多くの苦情や問い合わせが寄せられている状況だとしている。
クラブは「いかなる誹謗中傷や差別的な言動も断じて容認いたしません」と改めて表明。今後も続く場合は、関係機関と連携し、法的措置を含めた厳正な対応を検討する方針を示した。
その上で「SNSでの発信は不特定多数の方の目に触れるものであることを、今一度深くご認識いただけますと幸いです」と注意喚起。リーグ戦が続く中、「真剣勝負の場はあくまでスタジアムの中」とし、SNSでは選手を後押しする前向きな発信を促している。
クラブは最後に「ファン・サポーターの皆様におかれましては、ご自身の発信が周囲にどのような影響を与えるか今一度ご配慮いただき、節度あるSNSのご利用をお願い申し上げます」と呼びかけた。
以下、声明全文
「日頃より愛媛FCへあたたかいご声援を賜り、心より厚く御礼申し上げます」
「このたび、SNS等における情報発信について、皆様へ改めて大切なお願いがございます」
「現在、愛媛FCを応援してくださっていると見受けられる個人アカウントにおいて、対戦クラブや選手、サポーターの皆様に対する誹謗中傷や、リスペクトを欠いた発言が一部散見されております」
「こうした投稿は、たとえ一部の方によるものであっても、愛媛FCに関わる全ての皆様が同様の考えを持っているかのような誤解を招く恐れがございます。実際に、こうした発信を重く受け止めた方々より、弊クラブへも多くの苦情やお問い合わせが寄せられている現状がございます」
「愛媛FCは、いかなる誹謗中傷や差別的な言動も断じて容認いたしません。今後も看過できない状況が続く場合には、関係機関と連携の上、法的措置を含めた厳正な対応を検討してまいります。SNSでの発信は不特定多数の方の目に触れるものであることを、今一度深くご認識いただけますと幸いです」
「リーグ戦では今後も激しい戦いが続きますが、真剣勝負の場はあくまでスタジアムの中にあります。SNS等においては、愛媛FCの選手たちを鼓舞する前向きな言葉で後押しいただけることが、何よりの力となります」
「ファン・サポーターの皆様におかれましては、ご自身の発信が周囲にどのような影響を与えるか今一度ご配慮いただき、節度あるSNSのご利用をお願い申し上げます」
それによると、愛媛を応援しているとみられる一部の個人アカウントで、対戦クラブや選手、サポーターへの誹謗中傷やリスペクトを欠く投稿が確認されているという。
こうした発言について「たとえ一部の方によるものであっても、愛媛FCに関わる全ての皆様が同様の考えを持っているかのような誤解を招く恐れがございます」と懸念を示し、実際に多くの苦情や問い合わせが寄せられている状況だとしている。
その上で「SNSでの発信は不特定多数の方の目に触れるものであることを、今一度深くご認識いただけますと幸いです」と注意喚起。リーグ戦が続く中、「真剣勝負の場はあくまでスタジアムの中」とし、SNSでは選手を後押しする前向きな発信を促している。
クラブは最後に「ファン・サポーターの皆様におかれましては、ご自身の発信が周囲にどのような影響を与えるか今一度ご配慮いただき、節度あるSNSのご利用をお願い申し上げます」と呼びかけた。
以下、声明全文
「日頃より愛媛FCへあたたかいご声援を賜り、心より厚く御礼申し上げます」
「このたび、SNS等における情報発信について、皆様へ改めて大切なお願いがございます」
「現在、愛媛FCを応援してくださっていると見受けられる個人アカウントにおいて、対戦クラブや選手、サポーターの皆様に対する誹謗中傷や、リスペクトを欠いた発言が一部散見されております」
「こうした投稿は、たとえ一部の方によるものであっても、愛媛FCに関わる全ての皆様が同様の考えを持っているかのような誤解を招く恐れがございます。実際に、こうした発信を重く受け止めた方々より、弊クラブへも多くの苦情やお問い合わせが寄せられている現状がございます」
「愛媛FCは、いかなる誹謗中傷や差別的な言動も断じて容認いたしません。今後も看過できない状況が続く場合には、関係機関と連携の上、法的措置を含めた厳正な対応を検討してまいります。SNSでの発信は不特定多数の方の目に触れるものであることを、今一度深くご認識いただけますと幸いです」
「リーグ戦では今後も激しい戦いが続きますが、真剣勝負の場はあくまでスタジアムの中にあります。SNS等においては、愛媛FCの選手たちを鼓舞する前向きな言葉で後押しいただけることが、何よりの力となります」
「ファン・サポーターの皆様におかれましては、ご自身の発信が周囲にどのような影響を与えるか今一度ご配慮いただき、節度あるSNSのご利用をお願い申し上げます」