F1マイアミ GPスプリント予選

サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム

天気：ほぼ晴れ

路面状況：ドライ

気温：30.6℃

路面温度：51.3℃

F1マイアミ GPのスプリント予選がマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、L.ノリス（MCL）がスプリントレースのポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はO.ピアストリ（MCL）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）SQ1／SQ2／SQ3／ラップ

1位 L.ノリス（MCL）1:28.723／1:29.366／1:27.869／15

2位 K.アントネッリ（MER）1:29.312／1:29.209／1:28.091／14

3位 O.ピアストリ（MCL）1:29.169／1:28.506／1:28.108／11

4位 C.ルクレール（FER）1:28.733／1:28.333／1:28.239／15

5位 M.フェルスタッペン（RBR）1:29.801／1:29.093／1:28.461／12

6位 G.ラッセル（MER）1:29.659／1:28.903／1:28.493／15

7位 L.ハミルトン（FER）1:29.255／1:28.841／1:28.618／15

8位 F.コラピント（ALP）1:30.386／1:29.527／1:29.320／15

9位 I.ハジャー（RBR）1:30.352／1:29.750／1:29.422／15

10位 P.ガスリー（ALP）1:29.984／1:29.973／1:29.474／15

11位 G.ボルトレート（AUD）1:30.561／1:29.994／-／12

12位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:30.270／1:30.019／-／12

13位 O.ベアマン（HAS）1:30.614／1:30.116／-／9

14位 A.アルボン（WIL）1:30.988／1:30.216／-／12

15位 C.サインツ（WIL）1:30.987／1:30.224／-／12

16位 A.リンドブラッド（RB）1:30.872／1:30.573／-／9

17位 L.ローソン（RB）1:31.043／-／-／5

18位 E.オコン（HAS）1:31.245／-／-／6

19位 S.ペレス（CAD）1:31.255／-／-／3

20位 V.ボッタス（CAD）1:31.826／-／-／6

21位 F.アロンソ（AST）1:41.311／-／-／6

- L.ストロール（AST）-／-／-／3

2026-05-02 09:09:05 更新