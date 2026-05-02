【WWE】SMACK DOWN（4月24日・日本時間25日／テキサス・フォートワース）

【映像】何が起こった？ いきなりリング下から炎の“不具合”

白塗りレスラーの“呪い”が再び発動。いきなりリング下から炎が誤噴射した。約2分46秒の短い攻防の末、パイロの誤作動とともに丸め込まれた元WWE王者。場内は爆笑と驚嘆に包まれ、ファンから「これは本物」「呪い凄すぎる」と笑い混じりの声が相次いだ。

WWE「SmackDown」で、怪人ダンハウゼンとザ・ミズがシングルで対戦。フィニッシュは前回のキット・ウィルソン戦での「股間にファイヤー」を再現するかのような炎の噴射からの「クイックハウゼン」。もはやワザなのかチートなのか理解不能な現象に、ファンから驚きの声が広がった。

両者の因縁は、試合前のコミカルなセグメントから続いていた。ミズの大豪邸へのアポ無し訪問に始まり、自宅プールを荒らされ、仮想ゴルフや栄光のトロフィーまで持ち去られた挙句、娘の自転車で逃走されるという屈辱。このところヒールぶりに磨きがかかっていたミズも、さすがに自宅襲撃には怒り心頭。雪辱を懸けた一戦だった。

序盤はキット・ウィルソンをセコンドに従えたミズが主導権を握る。ひょろひょろな身体のハウゼンに容赦ないストンピングを浴びせ、観客へ「やったぞ」アピール。勝利を確信したような流れだった。

だが、本番はここから。大の字で倒れていたハウゼンがムクリと起き上がると、いつもの“呪い”を発動。次の瞬間、リング下から炎が噴き上がり、パイロの派手な誤作動で煙と炎に包まれたミズは完全に混乱。その隙を逃さず、ハウゼンの丸め込みが炸裂し3カウント。試合時間3分未満のあっけない決着となった。

ABEMAの実況・藤沢俊一郎アナウンサーは「またパイロの不具合！そのまま丸め込む」と絶叫。さらに「信じられません。またしてもパイロの不具合が起きてしまいました。これがダンハウゼンの呪いの力ということでしょうか」と困惑気味に続けた。ファンからも「術式発動」「呪い凄すぎる」「これは本物」と、賛辞とも揶揄ともつかないコメントが連鎖した。

またしても対戦相手を“呪い”で沈めた怪人。WWEのリングで2度も起きた怪現象に、ファンも「不具合なら仕方ない」「呪いなら仕方ない」「偶然ってあるんだな」と妙に納得。この日は退場時、忍者のように煙で消えるギミックに失敗し、走って逃走するというオチまで披露したハウゼン。それでも最後は棺桶のような“ハウゼン・モービル”に乗り込み、颯爽と姿を消した。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）