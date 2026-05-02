先輩ネコにちょっかいを出し、ガチで怒られたネコが、SNSで話題となっている。

【映像】ガチで怒られ、前足をチョンと置く様子（実際の映像）

先輩ネコのハナ子ちゃん（2歳3カ月）にちょっかいを出してかじりつくポンズちゃん（推定7カ月）。すると…怒られた！いつも優しくておっとりしているハナ子ちゃんに本気で怒られたポンズちゃんはビックリ。振り上げた前足の行き場に困って優しくチョン…。「いやだな〜冗談ですよ〜」と、ちょっと気まずそうな表情だ。

そんなやんちゃ盛りのポンズちゃんだが、3カ月ほど前に保護された時は、人が近付くだけで唸り声を上げていたんだそう。その後、病気の治療を経て、今ではすっかり甘えん坊に。元々この家にいたハナ子ちゃんも初めてできた妹との距離が縮まるまでには時間が掛かったんだそうだが、今ではお互いのペースで仲良くやっているんだとか。

遊びたい盛りの妹にまだまだ押され気味のハナ子ちゃんを密かに「がんばれ！」と応援していたという飼い主（@Moka0527Ramu）。普段ならそっと離れてしまうというハナ子ちゃんが、お姉ちゃんとしてちゃんと叱る様子に心の中でガッツポーズ！「小さな成長にちょっと胸が熱くなった瞬間」だと話している。

この動画を見た人からは「前足チョンでごまかすの完璧なコントw」「教育的指導ニャ〜ン」「ふたり共かわいい！」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）