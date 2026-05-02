40代の若見え・老け見えは眉で決まる！プロが教える完全眉カラーガイド
ダークブラウン
ダークブラウンはきちんと感が出て、大人っぽく上品な印象に仕上がるカラーですが、使い方次第で老け見えしてしまいます。
また、眉だけが強く見えてしまい、顔全体が重たく見えることもあります。
おすすめは、ダークブラウンの中でもグレーみのあるカラーをチョイスすること。
おすすめはFujiko マジカルアイブロウカラー 03 グレーブラウン。
きちんと感がありつつ、“ふんわり感”を残せるので、老け見えを防ぎながら上品な印象に仕上がります。
ナチュラルブラウン
ナチュラルブラウンは、どんな人にも似合いやすく若見えも叶う、失敗しにくい万能カラーです。
眉だけ浮くことなく、顔全体に自然な立体感を出してくれます。
おすすめはvisse フラッフデザイン アイブロウカラー BR-2 ナチュラルブラウン。
「とりあえず若見えしたい」「何を選べばいいかわからない」という方は、まずこれをチョイスするのがおすすめです。
ピンクブラウン
ピンクブラウンはほんのり赤みのあるブラウン系カラーで、顔全体の印象をいきいきしたものにしてくれます。また、人気の血色感のあるメイクとの相性も良く、垢抜けも若見えも叶うカラーでもあります。
特に40代は、肌がくすんで顔色が悪く見えやすいので、眉をくすみカラーにするとどんよりした印象になってしまいます。
おすすめはKATE 3DアイブロウカラーZ BR-3 ピンクベージュ。
「最近なんとなく顔色が悪く見えるし垢抜けない…」と感じている方に特におすすめです。
若見えするためのポイント
最後に眉メイクで若見えするためのポイントをご紹介します。
40代の眉メイクで大切なのは、「濃くする」のではなく「抜け感を作る」こと。
・アイブロウペンシルだけで仕上げない
・眉マスカラで毛の色調整する
・髪色よりほんのり明るめを選ぶ
この3つを意識するだけで、顔全体の印象がぐっと若返ります。
いかがでしたか？ まずは自分に合ったカラーを見つけて、“抜け感のある今っぽ眉”を目指してくださいね！