40代の若見え・老け見えは眉で決まる！プロが教える完全眉カラーガイド

こんにちは、アイブロウアドバイザーのasami.tです。眉は顔の印象を大きく左右するパーツです。だからこそ眉の色選びひとつで、若見えにも老け見えにもなります。今回はおすすめのカラーをご紹介するので、ぜひこの記事を参考にして眉カラーを選んでください。

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ダークブラウン

ダークブラウンはきちんと感が出て、大人っぽく上品な印象に仕上がるカラーですが、使い方次第で老け見えしてしまいます。

また、眉だけが強く見えてしまい、顔全体が重たく見えることもあります。

おすすめは、ダークブラウンの中でもグレーみのあるカラーをチョイスすること。

おすすめはFujiko マジカルアイブロウカラー 03 グレーブラウン。

きちんと感がありつつ、“ふんわり感”を残せるので、老け見えを防ぎながら上品な印象に仕上がります。

ナチュラルブラウン

ナチュラルブラウンは、どんな人にも似合いやすく若見えも叶う、失敗しにくい万能カラーです。

眉だけ浮くことなく、顔全体に自然な立体感を出してくれます。

おすすめはvisse フラッフデザイン アイブロウカラー BR-2 ナチュラルブラウン。

「とりあえず若見えしたい」「何を選べばいいかわからない」という方は、まずこれをチョイスするのがおすすめです。

ピンクブラウン





ピンクブラウンはほんのり赤みのあるブラウン系カラーで、顔全体の印象をいきいきしたものにしてくれます。また、人気の血色感のあるメイクとの相性も良く、垢抜けも若見えも叶うカラーでもあります。

特に40代は、肌がくすんで顔色が悪く見えやすいので、眉をくすみカラーにするとどんよりした印象になってしまいます。

おすすめはKATE 3DアイブロウカラーZ BR-3 ピンクベージュ。

「最近なんとなく顔色が悪く見えるし垢抜けない…」と感じている方に特におすすめです。

若見えするためのポイント

最後に眉メイクで若見えするためのポイントをご紹介します。

40代の眉メイクで大切なのは、「濃くする」のではなく「抜け感を作る」こと。

・アイブロウペンシルだけで仕上げない

・眉マスカラで毛の色調整する

・髪色よりほんのり明るめを選ぶ

この3つを意識するだけで、顔全体の印象がぐっと若返ります。

いかがでしたか？ まずは自分に合ったカラーを見つけて、“抜け感のある今っぽ眉”を目指してくださいね！