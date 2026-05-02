ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】JR山陽本線で倒木 吉永駅～万富駅間で運転見合わせ（… 【速報】JR山陽本線で倒木 吉永駅～万富駅間で運転見合わせ（2日午前９時現在）【岡山】 【速報】JR山陽本線で倒木 吉永駅～万富駅間で運転見合わせ（2日午前９時現在）【岡山】 2026年5月2日 9時4分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR西日本によりますと、きょう（2日）午前8時39分頃、山陽本線の熊山駅～万富駅間で木が倒れ掛かっているのが発見されたため、吉永駅～万富駅間で運転を見合わせています。 （2日午前９時現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 「ビニールに包まれた遺体、チャックを開けると目をつぶり眠る娘が」事故で娘を失った小学校の元校長が訴える“命の尊さ”「父親である私のほうが代わりに死ねばよかった」【第2話】 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】