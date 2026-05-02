プレミア４戦連続スタメンの田中碧、強烈ミドルでダメ押し弾を演出！ 現地メディアは称賛「試合をうまく組み立てていた」
田中碧が所属するリーズは現地５月１日、プレミアリーグ第35節でバーンリーとホームで対戦。３−１で快勝した。
この試合で田中はリーグ戦４試合連続で先発。72分に交代するまで、攻守の両局面で精力的にプレーした。
リーズの地元メディア『Leeds Live』は、採点記事で田中に「７点」を与えて、次のように評している。
「いくつか雑なプレーがあったが、その分を自分でしっかりと取り返していた。完璧なパフォーマンスとは言えなかったものの、試合をうまく組み立てていたし、３点目は彼のシュートがきっかけで生まれた」
２−０で迎えた56分には、右足で抑えの利いた強烈なミドルシュートを放つ。惜しくも相手GKの好セーブに阻まれたものの、そのこぼれ球をドミニク・キャルバート＝ルーウィンが押し込んだ。
ダメ押し弾を演出した日本代表MFに、『THE YORKSHIRE POST』も「７点」を付与。「立ち上がりはあまり良くなかったが、試合が進むにつれて調子を上げていった」と寸評を添えている。
これでリーズはプレミアで６戦負けなし（３勝３分け）。次戦は11日にトッテナムと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エリア外から右足一閃！ 田中碧が強烈ミドルで得点に関与！
この試合で田中はリーグ戦４試合連続で先発。72分に交代するまで、攻守の両局面で精力的にプレーした。
リーズの地元メディア『Leeds Live』は、採点記事で田中に「７点」を与えて、次のように評している。
「いくつか雑なプレーがあったが、その分を自分でしっかりと取り返していた。完璧なパフォーマンスとは言えなかったものの、試合をうまく組み立てていたし、３点目は彼のシュートがきっかけで生まれた」
ダメ押し弾を演出した日本代表MFに、『THE YORKSHIRE POST』も「７点」を付与。「立ち上がりはあまり良くなかったが、試合が進むにつれて調子を上げていった」と寸評を添えている。
これでリーズはプレミアで６戦負けなし（３勝３分け）。次戦は11日にトッテナムと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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