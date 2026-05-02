【アナグラムクイズ】「う み の や つ」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭の中で文字を動かして、隠された単語を見つけ出す快感は格別ですよ。集中力を高めて、制限時間1分以内にスッキリ正解を目指しましょう！
う み の や つ
ヒント：最後の文字は「や」
答えを見る
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▼解説
正解は栃木県の県庁所在地である「うつのみや（宇都宮）」でした！ 文字の中に「つ」や「の」といった助詞のような文字が含まれているときは、それらを単語の一部として組み込む意識を持つのがコツです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭の中で文字を動かして、隠された単語を見つけ出す快感は格別ですよ。集中力を高めて、制限時間1分以内にスッキリ正解を目指しましょう！
問題：「う み の や つ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
う み の や つ
ヒント：最後の文字は「や」
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正解：うつのみや正解は「うつのみや」でした。
正解は栃木県の県庁所在地である「うつのみや（宇都宮）」でした！ 文字の中に「つ」や「の」といった助詞のような文字が含まれているときは、それらを単語の一部として組み込む意識を持つのがコツです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)