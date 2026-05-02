お笑いタレントのエハラマサヒロ（43）が1日、Xを更新。鬼越トマホークの良ちゃんから「全芸人に嫌われてる」といじられた件について、自ら分析した。

良ちゃんは4月29日、「『全芸人に嫌われてるカジサックの良いところを30個発表しよう』という動画を撮りたいんですが『動きが速い』しか思いつかないのであとの29個は公募してまとめて発表します。コメントください」と募集。カジサックことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）がヒカルの動画内でタモリに言及し、炎上騒動に巻き込まれていた件をいじった。

さらに同30日にも良ちゃんは「全芸人に嫌われてるエハラマサヒロの良いところは SOUL’d OUTのモノマネが神」と唐突にポストし、反響を呼んだ。

これをうけ、エハラはまず同日「『芸人と芸人好き以外の全ジャンルの人に好かれている』と付け加えといて。でないとアタシ生きていけない」とリアクション。さらに一部ユーザーが「エハラマサヒロ嫌いだけどモノマネだけは本当に上手いんだよな」とコメントすると、「若手劇場の時から、先輩の飲み会行かず歌とダンスの練習とネタ作りばっかりしてたら、協調性と社会性が欠落して技術だけ伸びましたわ」と返した。

また、別のユーザーから「逆に、なんで嫌われてるんですか？」と聞かれると、エハラは「自分調べでは、芸人のくせに面白くない、面白いより技術を見せようとする、面白くなくてもいいと思っている、芸人以外とばかり付き合う、芸人のセオリーに乗らない、家族を出す、偉そう、楽しそう、余裕っぽい、上手くいってそう、顔が嫌い、鼻につく、時事ネタに噛み付く、そこで生まれたアンチを煽る。です」と詳細に自己分析。「『全芸人から嫌われてる』とかはキャラとしてアリなんですか？自分はアンチとか嫌いやし、エハラさん好きなんで見てて気分悪いんですけど」とのコメントに対しては、「それを聞いて『そうっぽいな』と思えば普段の僕の行動が悪いし「違う」と思う人がいればそれでいいし 鬼越トマホークはお仕事の為に一生懸命悪口を作って頑張って言い回り色んなところからNGくらいまくってるので『別に俺は気にしない』と言ったら水を得た魚のように言い回っております。後輩やし応援するけどテレビでウケる為にちょいちょい出す嘘エピソードはやめて欲しいかも」と述べた。

さらに「若い時に尖ってたとかではなく？」との質問には、「それも大いにありですな。あとプライド高そう、ナルシストそう、自分を過大評価しそう、他人を下に見てそう、承認欲求高そう。まぁそもそもウザいキャラで出てきたもんで売れる為にそのキャラ貫いたらこうなりますわな」と答えていた。