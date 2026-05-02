【ハシビロコウ】衝撃の寝相に「 面白すぎるw」「前につんのめってるわけじゃないのね笑」とXでツッコミ殺到
松江フォーゲルパーク(島根県松江市)の人気者、ハシビロコウの「フドウ」くんがまたまた登場。“これまでに見たことがない“という寝相を公開したところ、8.2万ものいいねが寄せられるなど、SNSで大きな話題となっています。
ここまでの寝相は初めて見ました。
リラックスできているようで何よりです。
(@matsuevogelparkより引用)
松江フォーゲルパーク、ハシビロコウのフドウくん
すごい寝相ですね。大きな口ばしが地面に刺さっているような……。口ばしで体を支えているようにも見えるのですが、辛くないのでしょうか? この状態ですやすや眠れるなんて、相当お疲れだったのか、日なたが気持ちよすぎたのか……。
安心しきったように眠るフドウくんの姿に、「きゃわいい〜!!!」「ハシビロコウの置物が倒れてるみたい(笑)」「土に刺さってる嘴が良い笑」「やっぱりハシビロコウ 面白すぎるw」「前につんのめってるわけじゃないのね笑 可愛すぎる〜♡」「美しい寝姿…ウットリ」といった声が。普段の凛々しい立ち姿とのギャップも相まって、またまた多くのファンの心をつかんでしまったようです。さすが、フドウくん!
写真集を出すほど多くのファンを抱えるイケメンフドウくん。次はどんな“意外な一面”を見せてくれるのか、楽しみですね。
ここまでの寝相は初めて見ました。リラックスできているようで何よりです。#ハシビロコウ #フドウ pic.twitter.com/VCVan1wL1B- 松江フォーゲルパーク (@matsuevogelpark) April 16, 2026
ここまでの寝相は初めて見ました。
リラックスできているようで何よりです。
(@matsuevogelparkより引用)
松江フォーゲルパーク、ハシビロコウのフドウくん
安心しきったように眠るフドウくんの姿に、「きゃわいい〜!!!」「ハシビロコウの置物が倒れてるみたい(笑)」「土に刺さってる嘴が良い笑」「やっぱりハシビロコウ 面白すぎるw」「前につんのめってるわけじゃないのね笑 可愛すぎる〜♡」「美しい寝姿…ウットリ」といった声が。普段の凛々しい立ち姿とのギャップも相まって、またまた多くのファンの心をつかんでしまったようです。さすが、フドウくん!
写真集を出すほど多くのファンを抱えるイケメンフドウくん。次はどんな“意外な一面”を見せてくれるのか、楽しみですね。
ここまでの寝相は初めて見ました。リラックスできているようで何よりです。#ハシビロコウ #フドウ pic.twitter.com/VCVan1wL1B- 松江フォーゲルパーク (@matsuevogelpark) April 16, 2026