女性ファッション誌「ｗｉｔｈ」「ＡｎｅＣａｎ」などで専属モデルを務めた、モデルの森絵里香（４４）が２日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。

この日は４４歳の誕生日。「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができました。いつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族、応援してくださる皆さまのお陰です。ありがとうございます」と書き出し、「そして今日はご報告があります。私事で大変恐縮ですがこの度、新しい命を授かりました」と妊娠を伝え、安産祈願のお守りの写真をアップした。

「急な入院もあり仕事関係の方々や家族、皆さまにはご心配をおかけしてしまいましたが…今は元気に過ごしております」という。「まだまだ不安なことも多いですが、今はこの尊い日々を大切にしていきたいと思います」と心境をつづり「＃誕生日 ＃４４歳」とハッシュタグをつけた。

森はファッション誌「プチセブン」でデビューし、「ｗｉｔｈ」「ＡｎｅＣａｎ」などで専属モデルを務めた。プライベートでは２０１５年２月に結婚を発表したが、２２年４月に離婚を公表。２０２４年１月１日に再婚を報告した。