悪性腫瘍で余命宣告を受けて過酷な闘病生活を送る中、自身の命よりも周囲を気遣う優しすぎる夫が、同期の温かい言葉に「死にたくない」と本音を吐露した。

【映像】真莉（新川優愛）の優しい言葉に本音が出た葵（白洲迅）

5月1日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く、禁断のリベンジ・ラブサスペンスだ。

大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で余命約3ヶ月の残酷な宣告を受ける。初めての抗がん剤治療の副作用に苦しみ緊急入院した葵の元へ、後輩の岩崎一樹（庄司浩平）と、人事部で働く同期の藤野真莉（新川優愛）がお見舞いに訪れた。真莉は、健康診断の再検査をスルーし続けていた葵を病院へ行かせた恩人でもあり、人事の担当として治療と仕事の両立をサポートするべくやってきたのだ。

会社側の対応を伝えた真莉が「ほかに心配なことある？」と尋ねると、葵は自身の体調ではなく「死んだ後のことくらいかな。家族とか、仕事とか」と口にする。さらに「今日だって岩崎や藤野さんの時間を奪ってるのが申し訳なくて。これからもっといろんな人に迷惑かけるかと思うと…」と、こんな状況でも周囲を気遣う優しすぎる素顔を見せた。

そんな葵に対し、真莉は少し声を荒げて「どうでもよくない？そんなこと……どうでもいいよ」と感情をぶつける。そして「高坂くんは自分ががんだってこと、本当に受け入れられてる？今一番つらいのは、家族でも会社の誰かでもない。高坂くんじゃない？こんなこと、受け入れられなくて当たり前だよ」と涙ながらに寄り添った。

真莉の真っ直ぐな言葉に触れた葵は、両手を握りしめながら、「なんでなのかな。なんで俺なんだろう……死にたくない」と、死への恐怖と絶望をあらわに本音を漏らした。

しかし、葵の後輩の岩崎一樹（庄司浩平）が、バーで美月と愛人のデート密会を目撃。さらに、美月の行動に不信感を抱く葵の妹の楓（森日菜美）と真莉が、美月の正体を暴こうと結託したことで、事態が動き始めていく。