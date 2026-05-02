松山英樹24位、久常涼69位 キャメロン・ヤングが5打差つけて単独首位
＜キャデラック選手権 2日目◇1日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞米男子ツアーの新規開催のシグネチャーイベントは、第2ラウンドが終了した。
【連続写真】松山英樹のスイングのポイントは？
「マスターズ」以来3試合ぶり出場の松山英樹は、15位から出たこの日、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」で回り、首位とは10打差のトータル3アンダー・24位タイで週末にコマを進めた。2週前の「RBCヘリテージ」以来の出場となる久常涼は、3ボギー・1ダブルボギーの「77」とスコアを崩し、トータル5オーバー・69位タイで第2ラウンドを終えた。トータル13アンダーで単独首位をキープしたのは、世界ランク4位のキャメロン・ヤング。トータル8アンダー・2位タイにジョーダン・スピース、アレックス・スモーリー（すべて米国）が続く。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル6アンダー・6位タイとなった。10年ぶりにドナルド・トランプ米大統領が所有するトランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターCで行われる米男子ツアーは、賞金総額2000万ドル（約31億8000万円）、優勝360万ドル（約5億7240万円）が懸けられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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