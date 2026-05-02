元日ハム小笠原道大氏の娘・小笠原まゆ、“ドアラ耳”姿でドラゴンズを全力応援「阿部選手 思わず打った瞬間父に連絡しました」
プロ野球の日本ハム、巨人などで活躍した小笠原道大氏（52）の娘で俳優の小笠原まゆ（27）が4月29日、自身のSNSを更新。中日ドラゴンズのファンであることを公言しているまゆは、バンテリンドームナゴヤのスタンドで応援する最新ショットを披露した。
【写真】「いい笑顔!!!」キュートな“ドアラ耳”姿を披露した小笠原まゆ
「2026.04.28 バンテリンドームナゴヤ vs 横浜DeNAベイスターズ 3-0 で4連勝どらほー!!!!!ドリームカプセルスペシャルゲームということで都築社長が始球式を務められました！球走ってましたよ！ナイスピッチングでした!!そしてドリカプ関連のキラキラ女子に囲まれてみんなで応援しました」と報告し、黒のデザインユニフォームに“ドアラ耳”姿でスタンドで笑顔を見せるショットなど、さまざまな球場での様子を披露。
「前回バンテリンドームで観戦した時は逆転負けで落ち込んで帰りましたので今回はニコニコしながらドームを後にしました。金丸投手は初回から素晴らしいピッチング 試合を作ってくれました！そして何よりマスターこと阿部選手の逆方向への2ランホームラン 久しぶりにあの姿を見る事が出来て感無量でした。父が二軍監督就任一年目の年にルーキーだった阿部選手 思わず打った瞬間父に連絡しました 嬉しそうでした」と、縁ある選手の活躍や父・道大氏とやり取りがあったこともうれしそうにつづった。
この投稿にファンからは「ドラゴンズ勢い出てきたね」「ああああああああああ!!いい笑顔!!!」「マユリーナは最強」「応援ありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
まゆは1999年1月12日生まれ、千葉県出身。昨年までは「小笠原茉由」名義で活動。今年の元日に現在の「小笠原まゆ」に改名したことを発表していた。また、日本大学芸術学部映画学科卒業で、大学卒業後も職員として週6で3年間勤務していたことも公表している。
【写真】「いい笑顔!!!」キュートな“ドアラ耳”姿を披露した小笠原まゆ
「2026.04.28 バンテリンドームナゴヤ vs 横浜DeNAベイスターズ 3-0 で4連勝どらほー!!!!!ドリームカプセルスペシャルゲームということで都築社長が始球式を務められました！球走ってましたよ！ナイスピッチングでした!!そしてドリカプ関連のキラキラ女子に囲まれてみんなで応援しました」と報告し、黒のデザインユニフォームに“ドアラ耳”姿でスタンドで笑顔を見せるショットなど、さまざまな球場での様子を披露。
この投稿にファンからは「ドラゴンズ勢い出てきたね」「ああああああああああ!!いい笑顔!!!」「マユリーナは最強」「応援ありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
まゆは1999年1月12日生まれ、千葉県出身。昨年までは「小笠原茉由」名義で活動。今年の元日に現在の「小笠原まゆ」に改名したことを発表していた。また、日本大学芸術学部映画学科卒業で、大学卒業後も職員として週6で3年間勤務していたことも公表している。