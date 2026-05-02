「写真界の直木賞」

現在、東京・新宿のニコンプラザ東京 THE GALLERYで、第45回土門拳賞受賞作品展が開催されている（5月12日まで。その後、大阪でも）。今回の受賞作は、永橋和雄氏の写真集『チベットの迷宮 ポタラ宮殿』（三省堂書店／創英社刊）。中国西部、チベットの世界遺産「ポタラ宮」周辺を、長年にわたって記録した労作だ。

【貴重写真】「特別レポート 8月6日の遺産」取材班に同行した土門拳の記録

土門拳賞は文字通り、写真家・土門拳の業績を讃え、毎日新聞社が主催している賞だ。木村伊兵衛写真賞が「写真界の芥川賞」と呼ばれ、こちらは「写真界の直木賞」などと呼ばれる。

土門拳（1909〜1990）は、『筑豊のこどもたち』（1960）、『古寺巡礼』（1963〜75）、『文楽』（1972）などで知られる写真家で、“リアリズムの巨匠”とも称された。演出を一切廃した、徹底的にリアルな写真で知られた。そのため、ポートレイトでは、顔のシワの深さやシミまで写し取ってしまうので、撮られることを嫌がる著名人も多かった。

巨匠の金字塔（写真：新潮社写真部）

そんな土門拳が、初期に注目を浴びた写真集が『ヒロシマ』（研光社、1958）である。原爆投下から敗戦後、まだ十数年の広島に乗り込み、町中や、病院での原爆症の治療や手術の様子をありのままに撮っていた。てっきり復興がなったと思われた広島だが、原爆の爪痕は、すこしも癒えていないことを伝える、衝撃的な写真集だった。

実は、この土門拳の原点ともいえる名作『ヒロシマ』が誕生したきっかけは、週刊新潮にあったことを、ご存じだろうか。

特別レポート〈八月六日の遺産〉とは

週刊新潮は、1956（昭和31）年2月に創刊した。その約1年半後、1957（昭和32）年8月12日号に、〈特別レポート 八月六日の遺産〜はじめてルポされたABCC（原爆傷害調査委員会）の実態〉と題する記事（6頁）と、グラビア（5頁）が掲載された。

広島市南区にある小高い丘の比治山上に、カマボコ型の建物が5棟あり、ABCC（Atomic Bomb Casualty Commission＝原爆傷害調査委員会）と呼ばれていた。原爆症の調査・検査をおこなうアメリカの施設であることくらいはわかっていたが、このなかで具体的になにが行われているのかは、一般には、ほとんど知られていなかった。

ここへはじめて、本格的な取材班として入り込んだのが、週刊新潮だった。このレポートで、当時多くのひとがおどろいたのは、ABCCが、てっきりアメリカ政府の関連機関だと思っていたのが、そうではなかったということだった。

〈ABCCはアメリカの軍事機関でもなければ、外交機関でもない。所長の説明によれば、米国科学研究学術会議という民間団体の調査執行機関である。（略）昭和21年、当時GHQの公衆保健福祉局長だったサムス大佐（のちに准将）が「放射線の人体におよぼす影響を永久的に調査する必要がある」旨をマッカーサー司令官に建議した。これが米国政府に伝わり、（略）開設の命令が下った。〉（前記特別レポート記事より）

最初の派遣は1947（昭和22）年で、少人数だった。だが、やがて、単に「原爆症」のひとくくりで呼んでいた症状が、

〈熱線による火傷（ケロイド）、爆風による打撃、放射能による機能障害と分類され出し、白血病や慢性貧血などの多様な徴候も目立ってくる。ABCCは、これらの“死の様態”を追いながら、調査機構をひろげ、整理してゆく必要に迫られた。〉

ABCCは次第に大きな組織となり、GHQは日本政府に協力を求めた。そこで厚生省・国立予防衛生研究所が、アメリカ人職員のアシスタントという形で協力することになった。

1951（昭和26）年、サンフランシスコ講和条約が結ばれ、日本は主権を回復した。その際、アメリカ側は先手を打って「ABCCの調査を継続したい」と申し入れた。日本政府はこれにOKを出した。かくしてABCC職員は外交官に準ずる待遇を受けることになった。だが、主権回復した日本の医師法では、診療行為は、日本政府が発行した医師免許が必要である。アメリカ人職員は「法令違反になるから治療はできない」と言い出し、実際の診療行為はすべて日本側に指示を出してやらせ、アメリカ側は日本側が集めたデータを見て、総合判断を下すだけという、微妙な“主従関係”ができあがった。

では、アメリカ側は、どんなデータを集めさせ、なにを研究していたのか。そこを徹底的に衝いたのが、週刊新潮の特別レポートだった。この取材班に、ひとりのカメラマンが同行していた。土門拳である。

「その日はぼくの生涯にとって忘れがたい日となった」

〈1957（昭和32）年7月23日午後2時40分の急行「安芸」で、ぼくは生まれてはじめて広島の土を踏んだ。「週刊新潮」のグラフを撮りに行ったのだった。職業写真家であるぼくは、いわば「商売」のひとつとして行ったのだった。〉

のちに上梓する写真集『ヒロシマ』のなかで、土門自身が「はじめてのヒロシマ」と題して、書いている。いうまでもなく、〈「週刊新潮」のグラフ〉とは、上述の特別レポートのことである。

この長い文章のなかで、土門は、何度も慟哭のことばを吐いている。

〈その日はぼくの生涯にとって忘れがたい日となった。〉

〈しかしぼくは、広島へ行って、驚いた。これはいけない、と狼狽した。ぼくなどは「ヒロシマ」を忘れていたというより、実ははじめから何も知ってはいなかったのだ。〉

では、いったい、週刊新潮グラビアの土門の写真は、なにをとらえていたのか。

特徴あるABCCのカマボコ型建物にはじまり、所長や日本側責任者の姿につづいて、〈被害を調査するABCCの手〉と題する頁があり、4枚の写真が掲載されている。すべて、なにかの作業をおこなっている「手」のアップだ。では、この「手」は、なにをやっているのか。一見、無機質な事務作業をやっているように見える。だが、キャプション解説を読んで、震撼しないひとはいないだろう。

〈ABCCは無料で傷害を調べてくれるところだと、広島の人たちは言っている。だが治療機関ではない。投下したアメリカ自身が調査した日本人26万人の資料。この恐るべき資料を全世界に訴えてほしい。〉

〈ガラス板の上に血管や筋肉内臓の組織がパラフィンではりつけられてゆく。〉

〈ゼラチンで固められた人体の部分が、1000分の3ミリの厚さに切られて標本に作られる。解剖死体の各所から取り出された標本は、1人平均90種にのぼる。〉

要するに土門拳のカメラは、ABCCが、日本人被爆者を「標本」として分類研究している実態を、「手」を写すことで如実にとらえていたのだ。

実は、週刊新潮取材班と土門拳カメラマンが、この特別レポートで伝えたい点は、ここにあった。

〈次に死体の解剖がある。いまでは月に15〜18体が運ばれてくる。ABCCは、死体から平均91カ所、最高130カ所の組織体を切り取る。舌、ノド、五臓六腑、横隔膜……これらにオートテクニコンという機械でゼラチンを浸みこませ、いったん固めたものを、2〜3ミクロンの薄さにサックと切り刻む。（略）都合、130枚のガラス片が収まると“一人前”の組織が並ぶ。〉（以下延々とつづくが、略）

記事本文中の写真も、土門である。そのなかに、ある部屋のドアを写した1枚がある。

〈2階の一室の扉に「Biostatistics」（生物統計）と緑色のペンキで書いてある。ここが人間の身体から拾ったあらゆる徴候をカードに記録し、整理し、分類する部屋――。記録はすべて、0から9までの数字とXとVのローマ字であらわされる。（略）昭和20年8月6日午前8時15分、爆心地から1500メートルのところで歯をみがいていた少女は、今日、1枚のカードにあらゆる状況（もちろん内臓まで）が、カードにパンチされた「穴」で再現されている。〉

こうした「生物統計」のカードは、26万枚に達している。土門のカメラは、そのカードを検索する「手」も写している。この部屋は「原爆戸籍係」と呼ばれ、IBMカード選別機で、あらゆるキイワードに応じて、1分間650枚のスピードで「抽出」される。まさに現代のPCによるデータベースを、紙のカードで実現させていたのである。

原爆を落とした側が、被爆者を「生物統計」として分類する非情と不条理を、この特別レポートと写真は、余すところなく伝えていた。しかし、なぜアメリカは、こんな統計を集めるのか？ 記事は、こう結ばれている。

〈不吉なことをいうようだが、次の原爆戦に応用できないことはない。（略）ABCCが「調査機関」であるという意味が判るような気がする。〉

まるで「夜叉」のような土門拳の表情

余談だが、このABCCは、ある劇映画に登場している。1962（昭和37）年公開の大映映画「その夜は忘れない」（吉村公三郎監督）である。被爆17年目の広島の傷跡を取材に来た、週刊誌記者（田宮二郎）。外見上は見事に復興している広島を歩いて、もはや“傷跡”などどこにもないので、しらけている。

取材でABCCを訪れるが、やはり“成果”はない。ところが、ここで、昨夜行ったバーのマダム（若尾文子）と出会う。すでに若尾に魅了されていた田宮は、なぜ若尾がABCCに来たのか、そこまで考えが及ばず、ますます彼女に魅入られてゆく。真夏の広島、灼熱の陽光のなか、日傘をさして比治山上のABCCを歩く若尾の美しい姿は、この映画の見どころである。まだカマボコ型の建物が残っており、いまとなっては貴重な映像である。ちなみにこのシーンで、若尾の親友役で登場する角梨枝子は広島出身、実際の被爆者だ。

ところで――先述のように、この週刊新潮の取材は、土門拳にとってよほどの“衝撃”だったようだ。この日から1年間、単身、広島に通いつづけ、1958年3月、写真集『ヒロシマ』を上梓するのである。

その写真は、一般週刊誌では掲載できなかった、あまりにストレートでリアルなカットが満載である。特に、広島原爆病院における治療や手術の模様を、接写せんばかりに写し取った写真は、凄まじい現実と恐怖を伝えてくる。

その取材に新潮社写真部が同行し、土門拳の取材風景を記録していた。上記特別レポートの1年後、1958（昭和33）年8月11日号のグラビア〈現代の顔/ヒロシマの土門拳〉である。なにかに憑かれたかのようにカメラをのぞき込む土門拳の表情は、まさに「夜叉」である。

その写真集『ヒロシマ』のなかで、土門拳は、こう述べている。

〈広島・長崎の被爆者は、ぼくたち一般国民の、いわば不運な「身がわり」だったのである。ぼくたち一般国民こそ、今、この不幸な犠牲者に対して温かい理解といたわりを報いることによって「連帯感」を実証すべき責任があるはずである。しかもこの本に収めた写真の撮影に当っては、広島の被爆者たちは「すべての国民が再び自分たちのようなみじめな姿になることがないように」と、自ら進んでカメラの前に立って、逆に一般国民に連帯する「悲願」を示してくれたのだった。何度、ぼくは目がしらが熱くなりながらシャッターを切ったことか。〉

この思いの原点こそが、週刊新潮1957（昭和32）年8月12日号の、特別レポートだったのである。 （敬称略）

※引用は、主旨を変えない範囲で、表記の一部を修正しています。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

デイリー新潮編集部