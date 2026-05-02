石丸伸二「人の感情を甘く見すぎてる」番組に対して“苦言” まさかの事態にアレン様も騒然「なんのスイッチが入っちゃったの？」
ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（毎週木曜 後10：00）の第5回が4月30日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。
【映像】急展開…石丸伸二、ついに番組に苦言「人の感情を甘く見すぎてる」
5では、元政治家・しんじ（石丸伸二）とミス東大・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる三角関係に新たな動きが。仕事で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみがリモートで登場し、2ショットトークの相手にしんじを指名。全員が見守る中、「決めた！しんじさん」とストレートに指名したいずみに、ひろゆきも思わず「人生で一番モテてますよ」とびっくり。スタジオは「しんじがついに女性を選ぶ立場に！？」「モテてる！」「最後のあさちゃんの表情が…」と大きな盛り上がりを見せた。
その後の2ショットでは、お互いの共通点である政治の話を交えながら会話を重ね、距離を縮めていく2人。そんな中で、いずみが何気なく今の気になる相手を聞いた場面では、しんじが抱えていた意外な感情が爆発。「あさちゃんの話を一番たくさん聞いて、解像度はもっとも高い。“気になる”という表現で言えばあります」と答えつつ、「結構、言葉の定義にうるさいんですよ」と独自のスタンスを語り始め、話題は思わぬ方向へ。
「これは番組に対する苦言なんですけど…」「（2泊3日で恋をするのは）まぁ無茶っすよ。人の感情を甘く見すぎてる」と番組に対する持論を展開し、スタジオは騒然。ひろゆきも「誰に対して怒ってるの！？そんな話じゃなかったよね」とツッコミ。アレン様も「なんのスイッチが入っちゃったの？」と驚きを見せ、笑いを誘った。
さらに話題は、元恋人との喧嘩へ。しんじは、食器用のスポンジを買い換える際、相手が選んだ“魚の形のスポンジ”に対し、「なんでこれ選んだの？」「これ泡立ちにくいし、持ちにくいよね」と問い詰めてしまったというエピソードを披露。「あるべきスポンジの形を伝えなかった自分が悪かった」と振り返るも、その独特すぎる価値観にいずみも困惑。スタジオの玉城からも「え、私それ使ってますよ？」「あるべきスポンジの形って何！？」とツッコミが飛び出した。
一方で、いずみはそんな“しんじ節”を受け止めながら「いち人間、いち男性として知りたいと思っていた」「本当に可愛くて仕方がない」と想いを語り、これにはしんじも「嬉しいです。光栄です」と笑顔を見せるなど予想外の方向へ。あさを含めた関係は“四角関係”としてさらに複雑に動き出していった。
【映像】急展開…石丸伸二、ついに番組に苦言「人の感情を甘く見すぎてる」
5では、元政治家・しんじ（石丸伸二）とミス東大・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる三角関係に新たな動きが。仕事で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみがリモートで登場し、2ショットトークの相手にしんじを指名。全員が見守る中、「決めた！しんじさん」とストレートに指名したいずみに、ひろゆきも思わず「人生で一番モテてますよ」とびっくり。スタジオは「しんじがついに女性を選ぶ立場に！？」「モテてる！」「最後のあさちゃんの表情が…」と大きな盛り上がりを見せた。
「これは番組に対する苦言なんですけど…」「（2泊3日で恋をするのは）まぁ無茶っすよ。人の感情を甘く見すぎてる」と番組に対する持論を展開し、スタジオは騒然。ひろゆきも「誰に対して怒ってるの！？そんな話じゃなかったよね」とツッコミ。アレン様も「なんのスイッチが入っちゃったの？」と驚きを見せ、笑いを誘った。
さらに話題は、元恋人との喧嘩へ。しんじは、食器用のスポンジを買い換える際、相手が選んだ“魚の形のスポンジ”に対し、「なんでこれ選んだの？」「これ泡立ちにくいし、持ちにくいよね」と問い詰めてしまったというエピソードを披露。「あるべきスポンジの形を伝えなかった自分が悪かった」と振り返るも、その独特すぎる価値観にいずみも困惑。スタジオの玉城からも「え、私それ使ってますよ？」「あるべきスポンジの形って何！？」とツッコミが飛び出した。
一方で、いずみはそんな“しんじ節”を受け止めながら「いち人間、いち男性として知りたいと思っていた」「本当に可愛くて仕方がない」と想いを語り、これにはしんじも「嬉しいです。光栄です」と笑顔を見せるなど予想外の方向へ。あさを含めた関係は“四角関係”としてさらに複雑に動き出していった。