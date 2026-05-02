ニュース番組『わたしとニュース』で、森川夕貴アナウンサーが明かした「雑談への苦手意識」に視聴者から共感の声が寄せられた。

【映像】森川アナ「めんどくさくなっちゃって、苦手意識がある」

番組内で森川アナは、雑談について「めんどくさくなっちゃって、苦手意識がすごくある」と吐露した。

この日、番組には話し方トレーニングサービスを運営するkaeka代表・千葉佳織氏が出演。千葉氏が行っている雑談・関係構築トレーニングの受講者も、雑談に「初対面の人との会話が広がらない」「雑談ができず関係が深まらない」などと苦手意識をもつ人が多いそうだ。

しかし、千葉氏から雑談の重要性を説かれた森川アナは、「今日（収録）おわったら、スタッフの方と雑談しようと思う」と決意した。

この放送を受け、視聴者からは「俺が会話に入ったら静かになる」「会話が広がらない」「余裕がないと話しかけられない」「空気が読めなくて独りよがりになっちゃう傾向がある」などのコメントが寄せられた。（『わたしとニュース』より）