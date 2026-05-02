来週の『風、薫る』看護指導の教師がついに来日！授業は想定外の連続
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」が5月4日〜5月8日に放送される。
【写真】バーンズ（エマ・ハワード）の授業が始まる『風、薫る』第26回場面カット
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第26回（5月4日放送）あらすじ
看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りんは質問をしてみるが…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】バーンズ（エマ・ハワード）の授業が始まる『風、薫る』第26回場面カット
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第26回（5月4日放送）あらすじ
看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りんは質問をしてみるが…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。