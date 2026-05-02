読売テレビ・藤岡宗我アナ、“大ファン”JO1と初共演 目標の存在と“直接対決”へ「最高潮になった状態で収録に」【独占コメント】
読売テレビの藤岡宗我アナウンサーが、5月8日放送の音楽番組『音道楽√』（毎週金曜 深0：35〜 ※関西ローカル）で大ファンであるグローバルボーイズグループ・JO1と初共演を果たす。先立って、オリコンニュースにコメントを寄せた。
【画像】豆原一成にハグされる藤岡宗我アナウンサー
全米デビューを発表し、京セラドーム大阪での公演初日を終えたばかりのJO1が登場。番組ホストを務める藤岡アナは、JO1が誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から応援し続けるJAM（JO１の公式ファンネーム）ということもあり、今回の初共演に緊張と興奮が隠せない様子。
まず各メンバーの魅力を改めて書き記してきたという藤岡のノートを河野純喜＆佐藤景瑚が読み上げていき、JO1愛の深さに各メンバーがうれしそうな表情を浮かべる中、自身のパートだけ情報が薄いと川西拓実がクレームを入れる事態に（!?）。
そんなJO1と藤岡は「JO1クイズ対決」と題されたJO1の知識で競い、勝った方がご褒美をもらえるという企画を行う。憧れの存在を前に緊張しっぱなしの藤岡のリアクション見たさに金城碧海、白岩瑠姫、豆原一成らが次々と握手やハグなどを仕掛け、藤岡は汗が吹き出すほどタジタジになる展開に。
さらに藤岡がアナウンサーデビュー時からロールモデルと公言し続けてきた河野純喜との直接クイズ対決では、河野からの神ファンサも飛び出す。本人対ファン、異例のクイズ対決に勝利するのは果たして。
■藤岡宗我アナウンサーコメント
今回の収録は京セラドーム大阪での公演後。
プライベートでチケットを購入していた公演でもあったので、しっかりとライブにも参戦し気分が最高潮になった状態で収録に臨むことが出来ました。
ライブ後でお疲れのところにも関わらず、どこの馬の骨とも分からない僕のようないちアナウンサーを全力で盛り上げてくださるJO1の皆さまの懐の深さ、そしてバラエティー力の高さが視聴者の皆さまに間違いなく伝わる回となっておりますので、ぜひご覧ください！
【画像】豆原一成にハグされる藤岡宗我アナウンサー
全米デビューを発表し、京セラドーム大阪での公演初日を終えたばかりのJO1が登場。番組ホストを務める藤岡アナは、JO1が誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から応援し続けるJAM（JO１の公式ファンネーム）ということもあり、今回の初共演に緊張と興奮が隠せない様子。
そんなJO1と藤岡は「JO1クイズ対決」と題されたJO1の知識で競い、勝った方がご褒美をもらえるという企画を行う。憧れの存在を前に緊張しっぱなしの藤岡のリアクション見たさに金城碧海、白岩瑠姫、豆原一成らが次々と握手やハグなどを仕掛け、藤岡は汗が吹き出すほどタジタジになる展開に。
さらに藤岡がアナウンサーデビュー時からロールモデルと公言し続けてきた河野純喜との直接クイズ対決では、河野からの神ファンサも飛び出す。本人対ファン、異例のクイズ対決に勝利するのは果たして。
■藤岡宗我アナウンサーコメント
今回の収録は京セラドーム大阪での公演後。
プライベートでチケットを購入していた公演でもあったので、しっかりとライブにも参戦し気分が最高潮になった状態で収録に臨むことが出来ました。
ライブ後でお疲れのところにも関わらず、どこの馬の骨とも分からない僕のようないちアナウンサーを全力で盛り上げてくださるJO1の皆さまの懐の深さ、そしてバラエティー力の高さが視聴者の皆さまに間違いなく伝わる回となっておりますので、ぜひご覧ください！