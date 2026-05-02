同一の中国艦が2日連続で対馬海峡を航行

防衛省・統合幕僚監部は2026年4月30日、長崎県の対馬沖で、中国海軍の艦艇1隻を確認したと発表。自衛隊機が上空から撮影した当該艦艇の画像を公開しました。

【画像】自衛隊が上空から激写！これが日本海へ進出を繰り返す「特異な中国軍艦」です

今回確認されたのは、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦「成都」です。4月28日午後8時頃に対馬の南西約70kmの海域に出現し、対馬海峡を通り、日本海へ向けて航行したとしています。

このルーヤンIII級ミサイル駆逐艦「成都」は、3月30日から31日にかけて、東シナ海から日本海に入っていました。その後、4月27日に日本海から東シナ海へ向けて航行。すぐに東シナ海で反転し、4月28日に再び日本海へ入りました。同一の中国艦が2日連続で対馬海峡を航行し



同一の中国艦が2日連続で対馬海峡を航行し、日本海への出入りを繰り返すのは珍しいケースです。

今回出現した中国艦艇に対しては、海上自衛隊の第3哨戒防備隊に所属するはやぶさ型ミサイル艇「しらたか」が警戒監視・情報収集を行ったとしています。

なお、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦は052D型とも呼ばれる中国海軍の主力艦で、「中華イージス」とも呼ばれます。