友人と食事をするためにコインパーキングへ車を停めたところ、夫に「そこは“24時間最大”じゃなくて“当日最大”かもよ」と言われました。似たように見えるのですが、料金はそんなに変わってしまうのでしょうか

「24時間最大」と「当日最大」は何が違う？

まず、「24時間最大」とは、入庫してから24時間ごとに最大料金が設定されている仕組みです。例えば「24時間最大1200円」と書かれていれば、入庫から24時間以内であればどれだけ利用しても1200円で済みます。24時間を超えると、条件によっては再び最大料金が適用されるため、長時間利用でも料金の見通しが立てやすいのが特徴です。

一方で「当日最大」は、日付単位で料金が区切られます。多くの場合、0時を境にリセットされるため、例えば夜20時に入庫して翌朝8時に出庫した場合、2日分の最大料金が発生することがあります。見た目は似ていますが、時間の区切り方が大きく異なる点が重要です。



料金はどれくらい変わる？具体例で解説

実際にどの程度差が出るのか、具体例で見てみましょう。仮に「24時間最大1200円」と「当日最大1000円」の2つの駐車場があったとします。一見すると当日最大のほうが安く見えますが、利用時間によって結果は変わります。

例えば、夜19時から翌朝9時まで14時間利用した場合、「24時間最大」であれば1200円で済みます。しかし「当日最大」の場合、日付をまたぐため1日目と2日目それぞれに最大料金が適用され、合計2000円になるケースもあります。このように、利用時間が日付をまたぐかどうかで料金差が大きくなるのです。

短時間の利用では最大料金に達しないため差は小さくなります。一方で、長時間利用して最大料金に到達し、かつ日付をまたぐ場合は料金差が大きくなるため注意が必要です。知らずに利用すると、想定よりも高額になる可能性があります。



損をしないために確認すべきポイント

コインパーキングで無駄な出費を避けるためには、事前の確認が欠かせません。特に注目したいのは「最大料金の適用条件」です。看板には「1回限り」や「繰り返し適用なし」などが併記されていますが、これらは最大料金の適用条件となるため、見落とすと予想外の料金になります。

また、最大料金が適用される時間帯も重要です。昼間だけ最大料金が設定されているケースや、夜間のみ割引されるケースもあります。例えば「8時～20時 最大1000円」といった表記の場合、夜間は通常料金が加算されるため、利用条件によっては想定より高くなることもあります。

こうした細かい条件を確認するのは手間に感じるかもしれませんが、スマートフォンの地図アプリや駐車場検索サービスを使えば事前に比較することも可能です。少しの確認で大きな差が出ることを考えると、事前チェックは十分に価値があります。



「似ている表示」に惑わされず、仕組みを理解することが大切

「24時間最大」と「当日最大」は一見似ているため、深く考えずに利用してしまいがちです。しかし、料金の区切り方が異なるだけで、支払額には大きな差が出ることがあります。特に日付をまたぐ利用では、その違いが顕著に表れます。

コインパーキングを上手に使うためには、単に「最大料金あり」という表示だけで判断せず、その内容まで理解することが大切です。利用時間をあらかじめ想定し、自分の使い方に合った駐車場を選ぶことで、無駄な出費を防ぐことができます。少し意識を変えるだけで、駐車料金の負担を抑えることにつながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー