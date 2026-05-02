免許を取りたての息子が「最初の車は中古で十分でしょ？」と言っています。たしかに安く買えそうですが、夫は「修理代まで考えると割高かも」と心配しています。中古車と新車はどちらがお得でしょうか？

中古車は購入費用が安いが、見えないコストに注意

中古車の最大の魅力は、やはり購入価格の安さです。同じ車種でも新車に比べて大幅に安くなるケースもあります。初めての車であれば、多少の傷や汚れも気になりにくく、気軽に乗れるという点もメリットです。

しかし注意したいのは、購入後の維持費です。中古車はすでに一定の年数や走行距離を経ているため、部品の劣化が進んでいる可能性があります。

そのため、購入後すぐにタイヤやバッテリーの交換が必要になることもありますし、エンジンやブレーキなどの修理が発生するケースもあります。これらの費用が重なると、結果的に新車よりも出費が増えることもあり得ます。

特に車の知識が少ない初心者の場合、不具合に気づきにくい点もリスクとして挙げられます。購入時には保証の有無や整備状況をしっかり確認し、信頼できる販売店を選ぶことが重要になります。



新車は初期費用が高いが、安心して長く乗れる

一方、新車は購入時の費用が高いというデメリットがあります。車両本体価格に加え、各種税金や登録費用もかかるため、まとまった資金が必要です。ただし、その分だけ故障リスクやサポート面での安心感は大きいと言えます。

新車はすべての部品が新品の状態であり、故障のリスクが低く、しばらくは大きな修理費用がかかりにくい特徴があります。また、多くの場合メーカー保証が付いているため、万が一のトラブルにも対応してもらえます。この保証があることで、予想外の出費を抑えやすくなります。

さらに、安全性能も見逃せません。近年の新車には自動ブレーキや誤発進抑制機能などの安全装備が充実しています。運転に慣れていない初心者にとっては、こうした機能が事故防止につながるため、大きなメリットとなります。



結局どちらがお得？ライフスタイルで選ぶのがポイント

中古車と新車のどちらがお得かは、使用期間や用途によって異なるため断定できません。短期間だけ乗る予定であれば、購入費用が抑えられる中古車が向いています。また、初期費用が低いため、運転に慣れる段階として利用を検討してもよいでしょう。

一方で、長く乗る予定であれば新車の方が結果的にコストを抑えられる可能性があります。故障リスクが低く、燃費性能もよいため、維持費を含めたトータルコストで考えると中古車とのコスト差が縮まることもあります。また、安全性能を重視する家庭では、新車の方がより安心して利用できるでしょう。



家族で納得できる選択をすることが大切

車選びは価格だけでなく、安全性や維持費、使用期間などさまざまな要素を考慮する必要があります。中古車は初期費用を抑えられる一方で、修理費がかかる可能性があります。新車は高額ですが、安心して長く乗れる点が魅力です。

大切なのは、それぞれの特徴を理解したうえで、家族の状況に合った選択をすることです。予算や使用目的をしっかり話し合い、無理のない範囲で適した一台を選ぶことが、後悔しない車選びにつながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー