女優で歌手の大竹しのぶ（68）が1日、自身のインスタグラムを更新。日常で起きた「悲しくなる」出来事を公表し、共感を呼んでいる。

「ちょっと立ち寄ったスーパーで、男性とレジのお店の方が言い合っていた。どちらも六十歳位だろうか。『もう来ねえよ、ババア』『あー来るな、来るな、バカぁ』ふう〜、何だか悲しくなるなあ」とつづった。

さらに「同じ日の夜、車を止めてドラッグストアへ。ドアを開けて閉めようとしたら、一台の、自転車が。『あぶねえよ、バーカ！！』今度は私が、言われてしまった ごめんなさい、気をつけます」と記した。

「またまたふぅ〜 たった二文字の言葉にやられてしまう言葉の力、、、。」と続けた。

「#GYPSY」「#ミュージカルは楽しい」「#大竹しのぶ」と添えた。

この投稿に、歌手の岩崎宏美は「えーーーー！！恐ろしいよねぇ そんな人にだけにはなりたくない。頑張れ しのぶちゃん」とエール。フォロワーからも「ふぅ〜と悲しくなる気持ちよくわかります」「いろんな事がありますね」「嫌な言葉は言われても言っても嫌ですね」「言霊ですもんね できるだけ自分からは幸せで穏やかな言霊をだしたいなぁ」「しのぶさんにそんな酷いことを言うなんて、あまりにも酷いです」「言霊といいますので、汚い言葉を使ったらその人に返ってきます」「寂しいですね」などの声が集まっている。