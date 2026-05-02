「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）

日米通算２０３勝をマークした田中将大投手が試合後に自身のインスタグラムに新規投稿。投手陣の胸アツ集合写真を公開し、ファンの反響を呼んだ。

試合後のロッカーで撮影された一枚。田中将は「自分自身は苦しい投球でしたがチームのみんなに勝たせてもらいました ナイスゲーム」とつづった。ウイニグボールを手にした田中と登板したリリーフ陣が笑みを浮かべた集合写真。結束を物語るショットだ。

ファンからは「いい写真過ぎて泣ける」「素敵な写真をありがとう」「みんなでマー君を勝たせる素晴らしい投手陣」「レジェンドなのに、頼れる兄ちゃんみたいな親しみやすさが、投手陣の良い雰囲気を作ってくれてるのだと思います」「中継ぎ陣出迎える姿にお人柄が見えました」と反響の声があがった。

初回、田中将が３連打で１死満塁のピンチを背負うも、好プレーもあり無失点で切り抜けた。六回には２本の安打で１死一、三塁を背負い、代打・中野に四球を与えたところで降板。２番手・船迫は代打・前川に押し出し四球を与えるも、２番・福島は併殺打に斬って取り、最少失点で切り抜けた。

また大勢“不在”の中、八回に田和が作った１死二、三塁の大ピンチで昇格したばかりの高梨が２者連続三振の好リリーフを見せ、最後はマルティネスが締めた。