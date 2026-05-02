西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」のRikoさん、Rinさん、Sanaさん、Yukiさんのプロフィールを紹介する。

○Rikoさん

新メンバーのRikoさんは石川県出身、身長149センチ。特技は名前と顔を覚えること。趣味はガチャガチャめぐり、旅行。「さまざまなジャンルのダンスに挑戦したい」という意欲を持ってbluelegendsに加わった。見てほしいところは「普段のふんわりした雰囲気からは想像できないパフォーマンスと表情！」。

○Rinさん

活動2年目のRinさんは茨城県出身、身長152センチ。特技は一度見た人を一瞬で覚えられること、趣味はガチャガチャでかわいいものを集めること。理想の休日の過ごし方は「ガチャガチャをたくさん回して、おいしいものをいっぱい食べる」ことだ。3歳からダンスを始め、新体操、チアリーディングと幅広いダンス経験を持つ。高校時代に甲子園でチア応援をしたことがきっかけで野球が大好きになったという。昨シーズンの活動のなかで「パフォーマンスを通じてファンの皆さんとライオンズを支えられる存在」でいることに大きな喜びを見出した。

○Sanaさん

在籍2年目のSanaさんは長野県出身、身長154センチ。特技は新体操。趣味はネイル、音楽を聴くこと。携帯の待受画像は「レオとの写真」。昨シーズン、ファンと共に全力でライオンズを応援した時間や、自らのパフォーマンスが「誰かの力になっている」と実感した瞬間に、大きなやりがいを感じたそう。「2026シーズンも、より多くの方に元気と笑顔を届けられる存在でありたい」という思いから、活動継続を決めた。

○Yukiさん

活動2年目のYukiさんは東京都出身、身長163センチ。特技はルービックキューブをそろえること。趣味はヨガ、ライブを観に行くこと。「自分の活動を通して、誰かの希望の存在になりたい」という思いから今季もbluelegendsとして活動する。いつか挑戦してみたいことは「プロデュースグッズを作ってみたい！ ベルーナドームのグラウンドでファンの皆さんと球場ヨガをすること！」と2つの夢を挙げた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）