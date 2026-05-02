今日2日(土)は、北海道と東北は発達中の低気圧の影響で、太平洋側は暴風に警戒が必要です。関東から沖縄は、晴れてお出かけ日和でしょう。気温は、西日本や東日本では急上昇し、25℃以上の夏日が続出しそうです。

西〜東日本は晴れ

今日2日(土)は、沖縄は青空が広がりますが、先島諸島は夕方以降に雨や雷雨の所があるでしょう。



九州と四国、中国地方、近畿は朝から日差しがたっぷりです。夕方以降は西から雲が多くなりますが、雨は降らない見込みです。





北陸から関東は晴れて、お出かけや洗濯に絶好の一日でしょう。紫外線が非常に強くなるため、日焼け止めや帽子で対策をしてください。

東北太平洋側は暴風警戒 北海道は雨脚強まる所も

東北は、次第に晴れますが、夕方にかけて風の強い状態が続く見込みです。

特に太平洋側では暴風に警戒が必要です。



すでに宮城県 栗原市 駒ノ湯では6時ごろに32.0 メートルの北北西の風を観測しまし、

観測史上最大に並ぶ風速となりました。

他にも東北の太平洋側では5月の観測史上最大の風を観測した所もあります。

このあともしばらくは暴風に警戒してください。



[風の予想]

2日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

東北日本海側 陸上 15メートル (30メートル)

東北太平洋側 海上 20メートル (30メートル)

東北太平洋側 陸上 20メートル (35メートル)

暴風による交通障害や建物への被害に警戒してください。

ゴールデンウィークで外出される方もいらっしゃるでしょう。くれぐれも無理のない行動をとって、安全にお過ごしください。



北海道は昼頃まで雨の残る所があるでしょう。特に道東やオホーツク海側では横なぐりの雨になる所がありそうです。



北海道から東北の沿岸部では高波にも注意が必要です。

関東から西は夏日が続出

今日2日(土)は西日本や東日本を中心に気温が25度以上の夏日となる所が多く、日中は汗ばむ陽気です。

昨日1日(金)に比べ、関東から九州は大幅に高くなる見込みです。

東京は28℃、名古屋は27℃の予想です。今年に入って一番の暑さになるかもしれません。

まだ体が暑さに慣れていない時期です。急な気温上昇で体調を崩されないようにお気をつけください。そのためにも、こまめな水分補給と休憩を心がけて、室内でも無理をせず、必要に応じて扇風機や冷房を利用することが大切です。また、朝と昼で気温差が大きくなる所もあります。服装で上手く調節してください。



寒気が流れ込む、札幌は12℃で昨日より7℃低く、昼間でも寒いでしょう。暖かくしてお過ごしください。