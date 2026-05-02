　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,324銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <9425> ＲｅＹｕｕ　　東証Ｓ 　70.3倍 ( 3,724) 　　273　(　+6.2 )　 仮想通貨関連
２. <6870> フェンオール　東証Ｓ 　38.5倍 ( 　231)　　2596　( +31.4 )　 半導体製造装置関連
３. <6096> レアジョブ　　東証Ｓ 　36.2倍 ( 　507) 　　361　( +20.7 )　
４. <3461> パルマ　　　　東証Ｓ 　30.6倍 ( 　429) 　　570　(　+3.6 )　
５. <4679> 田谷　　　　　東証Ｓ 　25.1倍 ( 　702) 　　259　(　-0.8 )　
６. <323A> フライヤー　　東証Ｇ 　21.4倍 ( 　706) 　　469　(　+5.4 )　
７. <4772> ＳＭＥＪ　　　東証Ｇ 　19.8倍 ( 　674) 　　120　( +34.8 )　
８. <559A> 梅乃宿酒造　　東証Ｓ 　16.8倍 (10,402)　　1030　(　-1.9 )　
９. <9215> ＣａＳｙ　　　東証Ｇ 　16.4倍 ( 　115) 　　914　(　+4.6 )　
10. <3634> ソケッツ　　　東証Ｓ 　14.3倍 ( 1,760) 　　951　( +40.3 )　 人工知能関連
11. <3796> いい生活　　　東証Ｓ 　11.5倍 ( 2,306) 　　283　( -11.3 )　
12. <3137> ファンデリー　東証Ｓ 　11.1倍 ( 1,802) 　　257　( +21.2 )　
13. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ 　10.3倍 ( 3,627)　　1127　( -31.7 )　
14. <1960> サンテック　　東証Ｓ 　10.1倍 ( 1,119)　　1551　( +11.5 )　
15. <6656> インスペック　東証Ｓ 　10.1倍 ( 　806) 　　681　(　+8.4 )　 半導体製造装置関連
16. <3909> ショーケース　東証Ｓ　　9.7倍 ( 　193) 　　232　(　+1.8 )　 サイバーセキュリティ関連
17. <1477> ｉＳ最小分散　東証Ｅ　　9.6倍 ( 　402)　　3115　(　-0.2 )　
18. <4424> Ａｍａｚｉａ　東証Ｇ　　8.5倍 ( 　282) 　　251　(　-7.0 )　
19. <3374> 内外テック　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　390)　　2812　( +17.8 )　 半導体製造装置関連
20. <1930> 北陸電工　　　東証Ｐ　　7.9倍 ( 1,657)　　1693　( +16.1 )　 データセンター関連
21. <7868> 広済堂ＨＤ　　東証Ｐ　　7.8倍 ( 4,327) 　　608　( +20.9 )　
22. <4437> ＧＤＨ　　　　東証Ｇ　　7.5倍 ( 　157)　　1180　( +21.0 )　
23. <5410> 合同鉄　　　　東証Ｐ　　7.2倍 ( 1,590)　　2883　( -15.5 )　
24. <7162> アストマクス　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　411) 　　298　( +32.4 )　
25. <4088> エアウォータ　東証Ｐ　　6.8倍 ( 9,903)　1895.5　( -15.2 )　 JPX日経400採用
26. <7213> レシップＨＤ　東証Ｓ　　6.7倍 ( 　182) 　　502　(　+6.1 )　
27. <6046> リンクバル　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　406) 　　157　(　-4.8 )　
28. <6623> 愛電機　　　　名証Ｐ　　6.3倍 ( 　226)　　7640　(　+1.5 )　
29. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ　　6.0倍 ( 4,285)　　1124　(　-2.2 )　
30. <1777> 川崎設備　　　名証Ｍ　　6.0倍 ( 　186)　　2392　(　-2.6 )　 下水道関連
31. <2345> ホドルワン　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 　884) 　　186　( -26.2 )　 仮想通貨関連
32. <7063> バードマン　　東証Ｇ　　5.8倍 ( 1,286) 　　118　( +19.2 )　
33. <5906> エムケー精工　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　214) 　　870　(　+2.5 )　
34. <1942> 関電工　　　　東証Ｐ　　5.5倍 (15,618)　　6734　( +10.9 )　 JPX日経400採用
35. <2978> ツクルバ　　　東証Ｇ　　5.4倍 ( 　134) 　　424　(　+1.9 )　
36. <7236> ティラド　　　東証Ｐ　　5.3倍 ( 　993) 　14600　( +79.1 )　 電気自動車関連
37. <387A> フラー　　　　東証Ｇ　　5.3倍 (　　80) 　　999　(　-5.3 )　
38. <2359> コア　　　　　東証Ｐ　　5.2倍 ( 　429)　　2016　(　-5.7 )　 自動運転車関連
39. <6769> ザイン　　　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 4,074)　　1292　( +20.7 )　 半導体関連
40. <7111> ＩＮＥＳＴ　　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　126) 　　448　(　+6.7 )　
41. <6470> 大豊工業　　　東証Ｓ　　5.0倍 ( 1,563)　　1201　( +10.0 )　
42. <4395> アクリート　　東証Ｇ　　5.0倍 ( 1,084)　　1147　(　+1.6 )　 サイバーセキュリティ関連
43. <9760> 進学会ＨＤ　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　108) 　　133　(　-8.3 )　
44. <1946> トーエネク　　東証Ｐ　　4.8倍 ( 2,407)　　2454　( +22.2 )　
45. <3696> セレス　　　　東証Ｐ　　4.6倍 ( 2,142)　　2062　( +37.9 )　 仮想通貨関連
46. <5240> ｍｏｎｏＡＩ　東証Ｇ　　4.5倍 ( 　393) 　　149　( -20.7 )　 人工知能関連
47. <3011> バナーズ　　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　270) 　　153　( -19.5 )　
48. <6617> 東光高岳　　　東証Ｐ　　4.5倍 ( 1,525)　　7720　( +34.5 )　 電気自動車関連
49. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　東証Ｅ　　4.3倍 ( 1,163)　　1947　(　-0.9 )　
50. <3930> はてな　　　　東証Ｇ　　4.3倍 ( 1,270) 　　892　( -24.5 )　

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