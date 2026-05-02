週間ランキング【約定回数 増加率】 (5月1日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ 70.3倍 ( 3,724) 273 ( +6.2 ) 仮想通貨関連
２. <6870> フェンオール 東証Ｓ 38.5倍 ( 231) 2596 ( +31.4 ) 半導体製造装置関連
３. <6096> レアジョブ 東証Ｓ 36.2倍 ( 507) 361 ( +20.7 )
４. <3461> パルマ 東証Ｓ 30.6倍 ( 429) 570 ( +3.6 )
５. <4679> 田谷 東証Ｓ 25.1倍 ( 702) 259 ( -0.8 )
６. <323A> フライヤー 東証Ｇ 21.4倍 ( 706) 469 ( +5.4 )
７. <4772> ＳＭＥＪ 東証Ｇ 19.8倍 ( 674) 120 ( +34.8 )
８. <559A> 梅乃宿酒造 東証Ｓ 16.8倍 (10,402) 1030 ( -1.9 )
９. <9215> ＣａＳｙ 東証Ｇ 16.4倍 ( 115) 914 ( +4.6 )
10. <3634> ソケッツ 東証Ｓ 14.3倍 ( 1,760) 951 ( +40.3 ) 人工知能関連
11. <3796> いい生活 東証Ｓ 11.5倍 ( 2,306) 283 ( -11.3 )
12. <3137> ファンデリー 東証Ｓ 11.1倍 ( 1,802) 257 ( +21.2 )
13. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 10.3倍 ( 3,627) 1127 ( -31.7 )
14. <1960> サンテック 東証Ｓ 10.1倍 ( 1,119) 1551 ( +11.5 )
15. <6656> インスペック 東証Ｓ 10.1倍 ( 806) 681 ( +8.4 ) 半導体製造装置関連
16. <3909> ショーケース 東証Ｓ 9.7倍 ( 193) 232 ( +1.8 ) サイバーセキュリティ関連
17. <1477> ｉＳ最小分散 東証Ｅ 9.6倍 ( 402) 3115 ( -0.2 )
18. <4424> Ａｍａｚｉａ 東証Ｇ 8.5倍 ( 282) 251 ( -7.0 )
19. <3374> 内外テック 東証Ｓ 8.1倍 ( 390) 2812 ( +17.8 ) 半導体製造装置関連
20. <1930> 北陸電工 東証Ｐ 7.9倍 ( 1,657) 1693 ( +16.1 ) データセンター関連
21. <7868> 広済堂ＨＤ 東証Ｐ 7.8倍 ( 4,327) 608 ( +20.9 )
22. <4437> ＧＤＨ 東証Ｇ 7.5倍 ( 157) 1180 ( +21.0 )
23. <5410> 合同鉄 東証Ｐ 7.2倍 ( 1,590) 2883 ( -15.5 )
24. <7162> アストマクス 東証Ｓ 6.9倍 ( 411) 298 ( +32.4 )
25. <4088> エアウォータ 東証Ｐ 6.8倍 ( 9,903) 1895.5 ( -15.2 ) JPX日経400採用
26. <7213> レシップＨＤ 東証Ｓ 6.7倍 ( 182) 502 ( +6.1 )
27. <6046> リンクバル 東証Ｓ 6.4倍 ( 406) 157 ( -4.8 )
28. <6623> 愛電機 名証Ｐ 6.3倍 ( 226) 7640 ( +1.5 )
29. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 6.0倍 ( 4,285) 1124 ( -2.2 )
30. <1777> 川崎設備 名証Ｍ 6.0倍 ( 186) 2392 ( -2.6 ) 下水道関連
31. <2345> ホドルワン 東証Ｓ 5.9倍 ( 884) 186 ( -26.2 ) 仮想通貨関連
32. <7063> バードマン 東証Ｇ 5.8倍 ( 1,286) 118 ( +19.2 )
33. <5906> エムケー精工 東証Ｓ 5.6倍 ( 214) 870 ( +2.5 )
34. <1942> 関電工 東証Ｐ 5.5倍 (15,618) 6734 ( +10.9 ) JPX日経400採用
35. <2978> ツクルバ 東証Ｇ 5.4倍 ( 134) 424 ( +1.9 )
36. <7236> ティラド 東証Ｐ 5.3倍 ( 993) 14600 ( +79.1 ) 電気自動車関連
37. <387A> フラー 東証Ｇ 5.3倍 ( 80) 999 ( -5.3 )
38. <2359> コア 東証Ｐ 5.2倍 ( 429) 2016 ( -5.7 ) 自動運転車関連
39. <6769> ザイン 東証Ｓ 5.2倍 ( 4,074) 1292 ( +20.7 ) 半導体関連
40. <7111> ＩＮＥＳＴ 東証Ｓ 5.0倍 ( 126) 448 ( +6.7 )
41. <6470> 大豊工業 東証Ｓ 5.0倍 ( 1,563) 1201 ( +10.0 )
42. <4395> アクリート 東証Ｇ 5.0倍 ( 1,084) 1147 ( +1.6 ) サイバーセキュリティ関連
43. <9760> 進学会ＨＤ 東証Ｓ 4.9倍 ( 108) 133 ( -8.3 )
44. <1946> トーエネク 東証Ｐ 4.8倍 ( 2,407) 2454 ( +22.2 )
45. <3696> セレス 東証Ｐ 4.6倍 ( 2,142) 2062 ( +37.9 ) 仮想通貨関連
46. <5240> ｍｏｎｏＡＩ 東証Ｇ 4.5倍 ( 393) 149 ( -20.7 ) 人工知能関連
47. <3011> バナーズ 東証Ｓ 4.5倍 ( 270) 153 ( -19.5 )
48. <6617> 東光高岳 東証Ｐ 4.5倍 ( 1,525) 7720 ( +34.5 ) 電気自動車関連
49. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 東証Ｅ 4.3倍 ( 1,163) 1947 ( -0.9 )
50. <3930> はてな 東証Ｇ 4.3倍 ( 1,270) 892 ( -24.5 )
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,324銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ 70.3倍 ( 3,724) 273 ( +6.2 ) 仮想通貨関連
２. <6870> フェンオール 東証Ｓ 38.5倍 ( 231) 2596 ( +31.4 ) 半導体製造装置関連
３. <6096> レアジョブ 東証Ｓ 36.2倍 ( 507) 361 ( +20.7 )
４. <3461> パルマ 東証Ｓ 30.6倍 ( 429) 570 ( +3.6 )
５. <4679> 田谷 東証Ｓ 25.1倍 ( 702) 259 ( -0.8 )
６. <323A> フライヤー 東証Ｇ 21.4倍 ( 706) 469 ( +5.4 )
７. <4772> ＳＭＥＪ 東証Ｇ 19.8倍 ( 674) 120 ( +34.8 )
８. <559A> 梅乃宿酒造 東証Ｓ 16.8倍 (10,402) 1030 ( -1.9 )
９. <9215> ＣａＳｙ 東証Ｇ 16.4倍 ( 115) 914 ( +4.6 )
10. <3634> ソケッツ 東証Ｓ 14.3倍 ( 1,760) 951 ( +40.3 ) 人工知能関連
11. <3796> いい生活 東証Ｓ 11.5倍 ( 2,306) 283 ( -11.3 )
12. <3137> ファンデリー 東証Ｓ 11.1倍 ( 1,802) 257 ( +21.2 )
13. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 10.3倍 ( 3,627) 1127 ( -31.7 )
14. <1960> サンテック 東証Ｓ 10.1倍 ( 1,119) 1551 ( +11.5 )
15. <6656> インスペック 東証Ｓ 10.1倍 ( 806) 681 ( +8.4 ) 半導体製造装置関連
16. <3909> ショーケース 東証Ｓ 9.7倍 ( 193) 232 ( +1.8 ) サイバーセキュリティ関連
17. <1477> ｉＳ最小分散 東証Ｅ 9.6倍 ( 402) 3115 ( -0.2 )
18. <4424> Ａｍａｚｉａ 東証Ｇ 8.5倍 ( 282) 251 ( -7.0 )
19. <3374> 内外テック 東証Ｓ 8.1倍 ( 390) 2812 ( +17.8 ) 半導体製造装置関連
20. <1930> 北陸電工 東証Ｐ 7.9倍 ( 1,657) 1693 ( +16.1 ) データセンター関連
21. <7868> 広済堂ＨＤ 東証Ｐ 7.8倍 ( 4,327) 608 ( +20.9 )
22. <4437> ＧＤＨ 東証Ｇ 7.5倍 ( 157) 1180 ( +21.0 )
23. <5410> 合同鉄 東証Ｐ 7.2倍 ( 1,590) 2883 ( -15.5 )
24. <7162> アストマクス 東証Ｓ 6.9倍 ( 411) 298 ( +32.4 )
25. <4088> エアウォータ 東証Ｐ 6.8倍 ( 9,903) 1895.5 ( -15.2 ) JPX日経400採用
26. <7213> レシップＨＤ 東証Ｓ 6.7倍 ( 182) 502 ( +6.1 )
27. <6046> リンクバル 東証Ｓ 6.4倍 ( 406) 157 ( -4.8 )
28. <6623> 愛電機 名証Ｐ 6.3倍 ( 226) 7640 ( +1.5 )
29. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ 6.0倍 ( 4,285) 1124 ( -2.2 )
30. <1777> 川崎設備 名証Ｍ 6.0倍 ( 186) 2392 ( -2.6 ) 下水道関連
31. <2345> ホドルワン 東証Ｓ 5.9倍 ( 884) 186 ( -26.2 ) 仮想通貨関連
32. <7063> バードマン 東証Ｇ 5.8倍 ( 1,286) 118 ( +19.2 )
33. <5906> エムケー精工 東証Ｓ 5.6倍 ( 214) 870 ( +2.5 )
34. <1942> 関電工 東証Ｐ 5.5倍 (15,618) 6734 ( +10.9 ) JPX日経400採用
35. <2978> ツクルバ 東証Ｇ 5.4倍 ( 134) 424 ( +1.9 )
36. <7236> ティラド 東証Ｐ 5.3倍 ( 993) 14600 ( +79.1 ) 電気自動車関連
37. <387A> フラー 東証Ｇ 5.3倍 ( 80) 999 ( -5.3 )
38. <2359> コア 東証Ｐ 5.2倍 ( 429) 2016 ( -5.7 ) 自動運転車関連
39. <6769> ザイン 東証Ｓ 5.2倍 ( 4,074) 1292 ( +20.7 ) 半導体関連
40. <7111> ＩＮＥＳＴ 東証Ｓ 5.0倍 ( 126) 448 ( +6.7 )
41. <6470> 大豊工業 東証Ｓ 5.0倍 ( 1,563) 1201 ( +10.0 )
42. <4395> アクリート 東証Ｇ 5.0倍 ( 1,084) 1147 ( +1.6 ) サイバーセキュリティ関連
43. <9760> 進学会ＨＤ 東証Ｓ 4.9倍 ( 108) 133 ( -8.3 )
44. <1946> トーエネク 東証Ｐ 4.8倍 ( 2,407) 2454 ( +22.2 )
45. <3696> セレス 東証Ｐ 4.6倍 ( 2,142) 2062 ( +37.9 ) 仮想通貨関連
46. <5240> ｍｏｎｏＡＩ 東証Ｇ 4.5倍 ( 393) 149 ( -20.7 ) 人工知能関連
47. <3011> バナーズ 東証Ｓ 4.5倍 ( 270) 153 ( -19.5 )
48. <6617> 東光高岳 東証Ｐ 4.5倍 ( 1,525) 7720 ( +34.5 ) 電気自動車関連
49. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 東証Ｅ 4.3倍 ( 1,163) 1947 ( -0.9 )
50. <3930> はてな 東証Ｇ 4.3倍 ( 1,270) 892 ( -24.5 )
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