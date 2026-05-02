週間ランキング【業種別 騰落率】 (5月1日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※5月1日終値の4月24日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり： 16 業種 値下がり： 17 業種
東証プライム：1569銘柄 値上がり： 780 銘柄 値下がり： 766 銘柄 変わらず他： 23 銘柄
東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄
１. その他金融業(0281) +3.72 オリックス <8591> 、プレミアＧ <7199> 、ネットプロ <7383>
２. 金属製品(0264) +3.69 ＲＳテクノ <3445> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、洋缶ＨＤ <5901>
３. 卸売業(0276) +3.57 住友商 <8053> 、ミスミＧ <9962> 、豊田通商 <8015>
４. 銀行業(0278) +3.30 福井銀 <8362> 、筑波銀 <8338> 、岩手銀 <8345>
５. 建設業(0253) +2.86 トーエネク <1946> 、北陸電工 <1930> 、テスＨＤ <5074>
６. ガラス・土石(0261) +2.19 ＴＯＴＯ <5332> 、ＮＧＫ <5333> 、フジミインコ <5384>
７. 石油・石炭(0259) +2.00 出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>
８. 空運業(0273) +1.30 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
９. 化学(0257) +0.91 トクヤマ <4043> 、ステラケミ <4109> 、大有機 <4187>
10. 鉱業(0252) +0.79 ＩＮＰＥＸ <1605>
11. 小売業(0277) +0.75 ゼンショＨＤ <7550> 、カワチ薬品 <2664> 、ファストリ <9983>
12. 鉄鋼(0262) +0.69 愛知鋼 <5482> 、大平金 <5541> 、神戸鋼 <5406>
13. 食料品(0254) +0.65 ヤクルト <2267> 、キユーピー <2809> 、サッポロＨＤ <2501>
14. 機械(0265) +0.52 ハーモニック <6324> 、ＮＴＮ <6472> 、ＴＯＷＡ <6315>
15. 倉庫・運輸(0274) +0.43 三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、住友倉 <9303>
16. 電気機器(0266) +0.35 東光高岳 <6617> 、キーエンス <6861> 、山洋電 <6516>
17. 保険業(0280) -0.22 ライフネット <7157> 、アニコムＨＤ <8715> 、ＳＯＭＰＯ <8630>
18. 繊維製品(0255) -0.36 ＴＳＩＨＤ <3608> 、ワコールＨＤ <3591> 、グンゼ <3002>
19. 電気・ガス(0270) -0.60 北ガス <9534> 、北陸電 <9505> 、西部ガスＨＤ <9536>
20. 不動産業(0282) -0.73 グッドコムＡ <3475> 、フジ住 <8860> 、いちご <2337>
21. サービス業(0283) -0.75 ＧＭＯインタ <4784> 、インフォＭＴ <2492> 、クイック <4318>
22. 陸運業(0271) -0.78 ＪＲ東海 <9022> 、相鉄ＨＤ <9003> 、ＪＲ西日本 <9021>
23. パルプ・紙(0256) -0.92 日本紙 <3863> 、レンゴー <3941> 、三菱紙 <3864>
24. ゴム製品(0260) -1.23 浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、オカモト <5122>
25. 非鉄金属(0263) -1.49 古河電 <5801> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、大阪チタ <5726>
26. 輸送用機器(0267) -1.51 武蔵精密 <7220> 、ＡＲＣＨＩＯ <543A> 、モリタＨＤ <6455>
27. 精密機器(0268) -1.62 Ｖテク <7717> 、日本ＭＤＭ <7600> 、東京計器 <7721>
28. 水産・農林業(0251) -1.62 極洋 <1301> 、Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ニッスイ <1332>
29. 医薬品(0258) -1.99 住友ファーマ <4506> 、アステラス <4503> 、中外薬 <4519>
30. その他製品(0269) -2.12 コクヨ <7984> 、任天堂 <7974> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>
31. 証券・商品(0279) -2.68 いちよし <8624> 、野村 <8604> 、マーキュリア <7347>
32. 海運業(0272) -3.10 郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
33. 情報・通信業(0275) -4.14 ブイキューブ <3681> 、ＫＬａｂ <3656> 、ＰＣＡ <9629>
※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
※5月1日終値の4月24日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり： 16 業種 値下がり： 17 業種
東証プライム：1569銘柄 値上がり： 780 銘柄 値下がり： 766 銘柄 変わらず他： 23 銘柄
東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄
１. その他金融業(0281) +3.72 オリックス <8591> 、プレミアＧ <7199> 、ネットプロ <7383>
２. 金属製品(0264) +3.69 ＲＳテクノ <3445> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、洋缶ＨＤ <5901>
３. 卸売業(0276) +3.57 住友商 <8053> 、ミスミＧ <9962> 、豊田通商 <8015>
４. 銀行業(0278) +3.30 福井銀 <8362> 、筑波銀 <8338> 、岩手銀 <8345>
５. 建設業(0253) +2.86 トーエネク <1946> 、北陸電工 <1930> 、テスＨＤ <5074>
６. ガラス・土石(0261) +2.19 ＴＯＴＯ <5332> 、ＮＧＫ <5333> 、フジミインコ <5384>
７. 石油・石炭(0259) +2.00 出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>
８. 空運業(0273) +1.30 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
９. 化学(0257) +0.91 トクヤマ <4043> 、ステラケミ <4109> 、大有機 <4187>
10. 鉱業(0252) +0.79 ＩＮＰＥＸ <1605>
11. 小売業(0277) +0.75 ゼンショＨＤ <7550> 、カワチ薬品 <2664> 、ファストリ <9983>
12. 鉄鋼(0262) +0.69 愛知鋼 <5482> 、大平金 <5541> 、神戸鋼 <5406>
13. 食料品(0254) +0.65 ヤクルト <2267> 、キユーピー <2809> 、サッポロＨＤ <2501>
14. 機械(0265) +0.52 ハーモニック <6324> 、ＮＴＮ <6472> 、ＴＯＷＡ <6315>
15. 倉庫・運輸(0274) +0.43 三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、住友倉 <9303>
16. 電気機器(0266) +0.35 東光高岳 <6617> 、キーエンス <6861> 、山洋電 <6516>
17. 保険業(0280) -0.22 ライフネット <7157> 、アニコムＨＤ <8715> 、ＳＯＭＰＯ <8630>
18. 繊維製品(0255) -0.36 ＴＳＩＨＤ <3608> 、ワコールＨＤ <3591> 、グンゼ <3002>
19. 電気・ガス(0270) -0.60 北ガス <9534> 、北陸電 <9505> 、西部ガスＨＤ <9536>
20. 不動産業(0282) -0.73 グッドコムＡ <3475> 、フジ住 <8860> 、いちご <2337>
21. サービス業(0283) -0.75 ＧＭＯインタ <4784> 、インフォＭＴ <2492> 、クイック <4318>
22. 陸運業(0271) -0.78 ＪＲ東海 <9022> 、相鉄ＨＤ <9003> 、ＪＲ西日本 <9021>
23. パルプ・紙(0256) -0.92 日本紙 <3863> 、レンゴー <3941> 、三菱紙 <3864>
24. ゴム製品(0260) -1.23 浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、オカモト <5122>
25. 非鉄金属(0263) -1.49 古河電 <5801> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、大阪チタ <5726>
26. 輸送用機器(0267) -1.51 武蔵精密 <7220> 、ＡＲＣＨＩＯ <543A> 、モリタＨＤ <6455>
27. 精密機器(0268) -1.62 Ｖテク <7717> 、日本ＭＤＭ <7600> 、東京計器 <7721>
28. 水産・農林業(0251) -1.62 極洋 <1301> 、Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ニッスイ <1332>
29. 医薬品(0258) -1.99 住友ファーマ <4506> 、アステラス <4503> 、中外薬 <4519>
30. その他製品(0269) -2.12 コクヨ <7984> 、任天堂 <7974> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>
31. 証券・商品(0279) -2.68 いちよし <8624> 、野村 <8604> 、マーキュリア <7347>
32. 海運業(0272) -3.10 郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
33. 情報・通信業(0275) -4.14 ブイキューブ <3681> 、ＫＬａｂ <3656> 、ＰＣＡ <9629>
※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
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