●今週の業種別騰落率ランキング



※5月1日終値の4月24日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 16 業種 値下がり： 17 業種

東証プライム：1569銘柄 値上がり： 780 銘柄 値下がり： 766 銘柄 変わらず他： 23 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. その他金融業(0281) +3.72 オリックス <8591> 、プレミアＧ <7199> 、ネットプロ <7383>

２. 金属製品(0264) +3.69 ＲＳテクノ <3445> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、洋缶ＨＤ <5901>

３. 卸売業(0276) +3.57 住友商 <8053> 、ミスミＧ <9962> 、豊田通商 <8015>

４. 銀行業(0278) +3.30 福井銀 <8362> 、筑波銀 <8338> 、岩手銀 <8345>

５. 建設業(0253) +2.86 トーエネク <1946> 、北陸電工 <1930> 、テスＨＤ <5074>

６. ガラス・土石(0261) +2.19 ＴＯＴＯ <5332> 、ＮＧＫ <5333> 、フジミインコ <5384>

７. 石油・石炭(0259) +2.00 出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>

８. 空運業(0273) +1.30 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

９. 化学(0257) +0.91 トクヤマ <4043> 、ステラケミ <4109> 、大有機 <4187>

10. 鉱業(0252) +0.79 ＩＮＰＥＸ <1605>

11. 小売業(0277) +0.75 ゼンショＨＤ <7550> 、カワチ薬品 <2664> 、ファストリ <9983>

12. 鉄鋼(0262) +0.69 愛知鋼 <5482> 、大平金 <5541> 、神戸鋼 <5406>

13. 食料品(0254) +0.65 ヤクルト <2267> 、キユーピー <2809> 、サッポロＨＤ <2501>

14. 機械(0265) +0.52 ハーモニック <6324> 、ＮＴＮ <6472> 、ＴＯＷＡ <6315>

15. 倉庫・運輸(0274) +0.43 三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、住友倉 <9303>

16. 電気機器(0266) +0.35 東光高岳 <6617> 、キーエンス <6861> 、山洋電 <6516>

17. 保険業(0280) -0.22 ライフネット <7157> 、アニコムＨＤ <8715> 、ＳＯＭＰＯ <8630>

18. 繊維製品(0255) -0.36 ＴＳＩＨＤ <3608> 、ワコールＨＤ <3591> 、グンゼ <3002>

19. 電気・ガス(0270) -0.60 北ガス <9534> 、北陸電 <9505> 、西部ガスＨＤ <9536>

20. 不動産業(0282) -0.73 グッドコムＡ <3475> 、フジ住 <8860> 、いちご <2337>

21. サービス業(0283) -0.75 ＧＭＯインタ <4784> 、インフォＭＴ <2492> 、クイック <4318>

22. 陸運業(0271) -0.78 ＪＲ東海 <9022> 、相鉄ＨＤ <9003> 、ＪＲ西日本 <9021>

23. パルプ・紙(0256) -0.92 日本紙 <3863> 、レンゴー <3941> 、三菱紙 <3864>

24. ゴム製品(0260) -1.23 浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、オカモト <5122>

25. 非鉄金属(0263) -1.49 古河電 <5801> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、大阪チタ <5726>

26. 輸送用機器(0267) -1.51 武蔵精密 <7220> 、ＡＲＣＨＩＯ <543A> 、モリタＨＤ <6455>

27. 精密機器(0268) -1.62 Ｖテク <7717> 、日本ＭＤＭ <7600> 、東京計器 <7721>

28. 水産・農林業(0251) -1.62 極洋 <1301> 、Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ニッスイ <1332>

29. 医薬品(0258) -1.99 住友ファーマ <4506> 、アステラス <4503> 、中外薬 <4519>

30. その他製品(0269) -2.12 コクヨ <7984> 、任天堂 <7974> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>

31. 証券・商品(0279) -2.68 いちよし <8624> 、野村 <8604> 、マーキュリア <7347>

32. 海運業(0272) -3.10 郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>

33. 情報・通信業(0275) -4.14 ブイキューブ <3681> 、ＫＬａｂ <3656> 、ＰＣＡ <9629>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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