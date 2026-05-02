GWがスタートしたが、まだお出かけ先を決めていない人も多いのではないだろうか。

Yahoo! JAPANの「Yahoo!検索」では、「道の駅」や「日帰り入浴施設」「新オープン・リニューアル施設」などの検索ランキングを公開している。2026年春の検索動向をもとに、お出かけ先の参考にしてみてはどうだろうか。

あわせて「一気見したいドラマ」の検索ランキングも公開されており、インドアでの過ごし方のヒントにもなりそうだ。



○道の駅ランキング

集計期間：2026年3月1日〜2026年3月31日

○東日本

1位：道の駅 常総（茨城県）

食・農・楽をテーマに、茨城のグルメや特産品が楽しめる。

2位：道の駅 天竜相津 花桃の里（静岡県）

夢のかけ橋に隣接し、自然豊かな景観が魅力。

3位：道の駅 川場田園プラザ（群馬県）

武尊山の麓にあり、アクティビティが充実。

4位：道の駅 伊東マリンタウン（静岡県）

海に面した施設で、伊豆の恵みを満喫できる。

5位：道の駅 まえばし赤城（群馬県）

食や体験など地域の魅力を発信する交流拠点。

○西日本

1位：道の駅 とっとパーク小島（大阪府）

海釣り公園併設で、釣りスポットとしても人気。

2位：道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢（兵庫県）

広大な敷地を誇る花と果実のテーマパーク。

3位：道の駅 デンパーク安城（愛知県）

特産品や地ビールなどが充実。

4位：道の駅 くるくる なると（徳島県）

鳴門の食材を活かした食のテーマパーク。

5位：道の駅 笠岡ベイファーム（岡山県）

広大な花畑と地元の鮮魚・農産物が魅力。

○日帰り入浴施設ランキング

集計期間：2026年3月1日〜3月31日

○全国

1位：スパリゾートハワイアンズ（福島県）

2位：天然大和温泉 奈良健康ランド（奈良県）

3位：ほったらかし温泉（山梨県）

4位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）

5位：Canal Resort（愛知県）

6位：うめきた温泉 連 Wellbeing Park（大阪府）

7位：スパジアムジャポン（東京都）

8位：名古屋スパリゾート 湯〜とぴあ宝（愛知県）

9位：前野原温泉 さやの湯処（東京都）

10位：金太郎温泉 日帰り温泉カルナの館（富山県）

○関東

1位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）

2位：スパジアム ジャポン（東京都）

3位：前野原温泉 さやの湯処（東京都）

4位：湯乃泉 草加健康センター（埼玉県）

5位：竜泉寺の湯 八王子みなみ野店（東京都）

○新オープン・リニューアル施設

集計期間：2026年3月7日〜4月5日

○新オープン

1位：カインズ 岐阜北方店（岐阜県）※2026年3月18日

2位：Beisia Town 新狭山店（埼玉県）※2026年3月25日

3位：ヤオコー東戸塚店（神奈川県）※2026年3月31日

4位：イオンタウン岐阜北方（岐阜県）※2026年3月27日

5位：高輪ゲートウェイシティ（東京都）※2026年3月28日

○リニューアル

1位：三省堂書店神田神保町本店（東京都）※2026年3月19日

2位：ペリエ稲毛（千葉県）※2026年4月22日

3位：東北エプソンアクアリウムかもすい（山形県）※2026年4月1日

4位：江戸東京博物館（東京都）※2026年3月31日

5位：イオンモール神戸北（兵庫県）※2026年4月24日

○一気見したいドラマランキング

集計期間：2026年3月7日〜4月7日

○国内ドラマ

1位：「1リットルの涙」

2位：「孤独のグルメ」

3位：「VIVANT」

4位：連続テレビ小説「虎に翼」

5位：「101回目のプロポーズ」

○韓国ドラマ

1位：「愛の不時着」

2位：「冬のソナタ」

3位：「涙の女王」

4位：「ペントハウス」

5位：「梨泰院クラス」

○欧米ドラマ

1位：「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

2位：「ONE PIECE」

3位：「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」

4位：「ウォーキング・デッド」

5位：「ブレイキング・バッド」

今回のランキングは、春休みからGWにかけての検索動向を反映したもの。遠出だけでなく、日帰り施設や新スポット、さらには自宅での過ごし方まで、幅広い選択肢の参考になりそうだ。