GWどこ行く？Yahoo!検索が「道の駅」「日帰り温泉」ランキング公開
GWがスタートしたが、まだお出かけ先を決めていない人も多いのではないだろうか。
Yahoo! JAPANの「Yahoo!検索」では、「道の駅」や「日帰り入浴施設」「新オープン・リニューアル施設」などの検索ランキングを公開している。2026年春の検索動向をもとに、お出かけ先の参考にしてみてはどうだろうか。
あわせて「一気見したいドラマ」の検索ランキングも公開されており、インドアでの過ごし方のヒントにもなりそうだ。
○道の駅ランキング
集計期間：2026年3月1日〜2026年3月31日
○東日本
1位：道の駅 常総（茨城県）
食・農・楽をテーマに、茨城のグルメや特産品が楽しめる。
2位：道の駅 天竜相津 花桃の里（静岡県）
夢のかけ橋に隣接し、自然豊かな景観が魅力。
3位：道の駅 川場田園プラザ（群馬県）
武尊山の麓にあり、アクティビティが充実。
4位：道の駅 伊東マリンタウン（静岡県）
海に面した施設で、伊豆の恵みを満喫できる。
5位：道の駅 まえばし赤城（群馬県）
食や体験など地域の魅力を発信する交流拠点。
○西日本
1位：道の駅 とっとパーク小島（大阪府）
海釣り公園併設で、釣りスポットとしても人気。
2位：道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢（兵庫県）
広大な敷地を誇る花と果実のテーマパーク。
3位：道の駅 デンパーク安城（愛知県）
特産品や地ビールなどが充実。
4位：道の駅 くるくる なると（徳島県）
鳴門の食材を活かした食のテーマパーク。
5位：道の駅 笠岡ベイファーム（岡山県）
広大な花畑と地元の鮮魚・農産物が魅力。
○日帰り入浴施設ランキング
集計期間：2026年3月1日〜3月31日
○全国
1位：スパリゾートハワイアンズ（福島県）
2位：天然大和温泉 奈良健康ランド（奈良県）
3位：ほったらかし温泉（山梨県）
4位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）
5位：Canal Resort（愛知県）
6位：うめきた温泉 連 Wellbeing Park（大阪府）
7位：スパジアムジャポン（東京都）
8位：名古屋スパリゾート 湯〜とぴあ宝（愛知県）
9位：前野原温泉 さやの湯処（東京都）
10位：金太郎温泉 日帰り温泉カルナの館（富山県）
○関東
1位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）
2位：スパジアム ジャポン（東京都）
3位：前野原温泉 さやの湯処（東京都）
4位：湯乃泉 草加健康センター（埼玉県）
5位：竜泉寺の湯 八王子みなみ野店（東京都）
○新オープン・リニューアル施設
集計期間：2026年3月7日〜4月5日
○新オープン
1位：カインズ 岐阜北方店（岐阜県）※2026年3月18日
2位：Beisia Town 新狭山店（埼玉県）※2026年3月25日
3位：ヤオコー東戸塚店（神奈川県）※2026年3月31日
4位：イオンタウン岐阜北方（岐阜県）※2026年3月27日
5位：高輪ゲートウェイシティ（東京都）※2026年3月28日
○リニューアル
1位：三省堂書店神田神保町本店（東京都）※2026年3月19日
2位：ペリエ稲毛（千葉県）※2026年4月22日
3位：東北エプソンアクアリウムかもすい（山形県）※2026年4月1日
4位：江戸東京博物館（東京都）※2026年3月31日
5位：イオンモール神戸北（兵庫県）※2026年4月24日
○一気見したいドラマランキング
集計期間：2026年3月7日〜4月7日
○国内ドラマ
1位：「1リットルの涙」
2位：「孤独のグルメ」
3位：「VIVANT」
4位：連続テレビ小説「虎に翼」
5位：「101回目のプロポーズ」
○韓国ドラマ
1位：「愛の不時着」
2位：「冬のソナタ」
3位：「涙の女王」
4位：「ペントハウス」
5位：「梨泰院クラス」
○欧米ドラマ
1位：「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
2位：「ONE PIECE」
3位：「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」
4位：「ウォーキング・デッド」
5位：「ブレイキング・バッド」
今回のランキングは、春休みからGWにかけての検索動向を反映したもの。遠出だけでなく、日帰り施設や新スポット、さらには自宅での過ごし方まで、幅広い選択肢の参考になりそうだ。
Yahoo! JAPANの「Yahoo!検索」では、「道の駅」や「日帰り入浴施設」「新オープン・リニューアル施設」などの検索ランキングを公開している。2026年春の検索動向をもとに、お出かけ先の参考にしてみてはどうだろうか。
あわせて「一気見したいドラマ」の検索ランキングも公開されており、インドアでの過ごし方のヒントにもなりそうだ。
○道の駅ランキング
集計期間：2026年3月1日〜2026年3月31日
○東日本
1位：道の駅 常総（茨城県）
食・農・楽をテーマに、茨城のグルメや特産品が楽しめる。
2位：道の駅 天竜相津 花桃の里（静岡県）
夢のかけ橋に隣接し、自然豊かな景観が魅力。
3位：道の駅 川場田園プラザ（群馬県）
武尊山の麓にあり、アクティビティが充実。
4位：道の駅 伊東マリンタウン（静岡県）
海に面した施設で、伊豆の恵みを満喫できる。
5位：道の駅 まえばし赤城（群馬県）
食や体験など地域の魅力を発信する交流拠点。
○西日本
1位：道の駅 とっとパーク小島（大阪府）
海釣り公園併設で、釣りスポットとしても人気。
2位：道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢（兵庫県）
広大な敷地を誇る花と果実のテーマパーク。
3位：道の駅 デンパーク安城（愛知県）
特産品や地ビールなどが充実。
4位：道の駅 くるくる なると（徳島県）
鳴門の食材を活かした食のテーマパーク。
5位：道の駅 笠岡ベイファーム（岡山県）
広大な花畑と地元の鮮魚・農産物が魅力。
○日帰り入浴施設ランキング
集計期間：2026年3月1日〜3月31日
○全国
1位：スパリゾートハワイアンズ（福島県）
2位：天然大和温泉 奈良健康ランド（奈良県）
3位：ほったらかし温泉（山梨県）
4位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）
5位：Canal Resort（愛知県）
6位：うめきた温泉 連 Wellbeing Park（大阪府）
7位：スパジアムジャポン（東京都）
8位：名古屋スパリゾート 湯〜とぴあ宝（愛知県）
9位：前野原温泉 さやの湯処（東京都）
10位：金太郎温泉 日帰り温泉カルナの館（富山県）
○関東
1位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）
2位：スパジアム ジャポン（東京都）
3位：前野原温泉 さやの湯処（東京都）
4位：湯乃泉 草加健康センター（埼玉県）
5位：竜泉寺の湯 八王子みなみ野店（東京都）
○新オープン・リニューアル施設
集計期間：2026年3月7日〜4月5日
○新オープン
1位：カインズ 岐阜北方店（岐阜県）※2026年3月18日
2位：Beisia Town 新狭山店（埼玉県）※2026年3月25日
3位：ヤオコー東戸塚店（神奈川県）※2026年3月31日
4位：イオンタウン岐阜北方（岐阜県）※2026年3月27日
5位：高輪ゲートウェイシティ（東京都）※2026年3月28日
○リニューアル
1位：三省堂書店神田神保町本店（東京都）※2026年3月19日
2位：ペリエ稲毛（千葉県）※2026年4月22日
3位：東北エプソンアクアリウムかもすい（山形県）※2026年4月1日
4位：江戸東京博物館（東京都）※2026年3月31日
5位：イオンモール神戸北（兵庫県）※2026年4月24日
○一気見したいドラマランキング
集計期間：2026年3月7日〜4月7日
○国内ドラマ
1位：「1リットルの涙」
2位：「孤独のグルメ」
3位：「VIVANT」
4位：連続テレビ小説「虎に翼」
5位：「101回目のプロポーズ」
○韓国ドラマ
1位：「愛の不時着」
2位：「冬のソナタ」
3位：「涙の女王」
4位：「ペントハウス」
5位：「梨泰院クラス」
○欧米ドラマ
1位：「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
2位：「ONE PIECE」
3位：「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」
4位：「ウォーキング・デッド」
5位：「ブレイキング・バッド」
今回のランキングは、春休みからGWにかけての検索動向を反映したもの。遠出だけでなく、日帰り施設や新スポット、さらには自宅での過ごし方まで、幅広い選択肢の参考になりそうだ。