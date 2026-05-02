◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャースのロバーツ監督が１日（日本時間２日）、敵地・カージナルス戦の前に取材に応じ、佐々木朗希投手について「コーチ陣に対してよりオープンになり、自分から話すようになりました。若い選手に押し付けるのではなく、彼自身が主体的に取り組んでいるのが良い点。人としてもプレー面でも成長していますし、その過程を見るのはとても楽しみだ」と“変化”を評価した。

また、指揮官は、左肩の疲労で今季の開幕を負傷者リストで迎えたＢ・スネル投手が３日（同４日）に３Ａオクラホマシティーの一員としてリハビリ登板することを明かした。この日はチームが試合をするカージナルスの本拠地でブルペン投球を実施。投球を見守ったロバーツ監督は「今日ブルペンを見ましたが順調だね」とうなずいた。

スネルが復帰となれば、ローテ再編は必至だ。“当落線上”とされるのが、ロブレスキ、シーハン、佐々木の３人。だが、現状では左腕ロブレスキは５試合（うち先発４試合）で４勝０敗、防御率１・５０と抜群の安定感を見せている。また、シーハンも５試合に登板して２試合でＱＳをマークし、２勝０敗、防御率４・７８。佐々木は今季は５戦で１勝２敗、防御率６・３５でＱＳは１度も記録していない。米メディアからも質問が集中したが、指揮官は「今後は良い意味で難しい判断になる可能性がある」と言うにとどめた。