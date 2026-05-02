念願のマイホームを手に入れ、新生活をスタートさせたAさん。しかし、引っ越し早々に頭を抱える事態に見舞われた。近所の自治会役員から入会を促されたが、共働きで忙しく、役員の義務や行事への参加が難しいため入会を断った。すると数日後、「ここは自治会が管理している場所だから、入らないならゴミは出せない。自分でクリーンセンターまで持っていけ」と通告されてしまう。



【画像】地方でマイホームを持つ前に知りたかったこと

自治会側は「自分たちがボランティアで掃除をし、カラスよけネットも会費で買っている。入らない人が使うのは不公平だ」と主張。一方のAさんは「加入は自由のはず。ゴミを捨てられないのは死活問題だ」と訴える。果たして自治会の言い分は法的に通るのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。



ーそもそも、自治会の入会を拒否する権利は認められていますか？



自治会への加入は完全に個人の自由であり、拒否する権利があります。



最高裁の判決でも、自治会は「任意団体」であると明言されています。日本憲法には「結社の自由」があり、団体に入る自由だけでなく入らない自由も保障されているのです。そのため、たとえ周辺住民の全員が加入していても、強制的に入会させたり、退会を認めなかったりすることは法的にできません。



ー自治会が管理していることを理由に、非会員のゴミ捨てを拒否することは可能でしょうか？



ゴミの収集・運搬は、本来は市区町村（自治体）が公費で行う行政サービスです。多くのゴミ置き場は自治会が清掃や管理を担っていますが、それはあくまで行政の業務を協力して行っているに過ぎません。



特定の住民に対し、自治会に入っていないことを理由にゴミ置き場の利用を禁止する行為は、人格権の侵害や権利の濫用にあたる可能性が高く、過去の裁判例でも自治会側の敗訴（慰謝料の支払い命令など）が相次いでいます。



ー市役所などの行政が間に入って解決してくれるものなのでしょうか。



市側は「自治会の運営は自主性に任せる」というスタンスを取りがちですが、ゴミ捨てという市民の基本的な生活権利が脅かされている場合、放置はできません。



多くの自治体では、市役所から自治会に対して「非会員であってもゴミ捨てを拒否しないように」と指導を行ったり、どうしても解決しない場合は別の収集場所を提案したりといった対応をしてくれます。



ーこうしたトラブルを避け、円満に解決するためのポイントは？



法的にゴミ捨ての権利を主張するのも一つの方法ですが、近隣関係を悪化させないためには、歩み寄りの姿勢も大切です。例えば、「行事には出られないが、清掃協力金として会費と同額程度を支払う」といった提案や、自らゴミ置き場の掃除当番だけは引き受けるといった交渉が考えられます。



自治会は強制ではありませんが、防犯や防災など、地域を支える役割を担っているのも事実です。最初から対立の構えを取るのではなく、「負担の公平性」をどう担保するかという視点で話し合いを持つことが、快適なマイホーム生活を守る近道となるでしょう。



●北村真一（きたむら・しんいち） 弁護士

大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。



（よろず～ニュース特約ライター・夢書房）