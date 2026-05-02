米企業のアマゾンが、かつてドナルド・トランプ氏の司会で一世を風靡したビジネス・リアリティ番組「アプレンティス」のリブートを検討している。配信先はプライム・ビデオが想定され、司会者としてドナルド・トランプ・ジュニア氏の名前が社内で挙がっているという。



【写真】司会を務めた「アプレンティス」野心がのぞくトランプ氏の若き日の姿

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、この構想は社内で「初期段階」の議論にとどまり、トランプ家への打診はまだ行われていない。アマゾンの広報担当者は声明で、「MGM買収以降、『アプレンティス』というIPの今後について予備的な社内協議を行ってきた」と説明。一方で「現時点で番組は本格的な開発段階にはなく、司会者も決まっていない」と強調した。



なお、ドナルド・トランプ氏は番組降板後、米バラエティの取材で、後任司会者として長女のイヴァンカ・トランプ氏をNBCに提案していたことを明かしている。



アマゾンが「アプレンティス」を復活させれば、メラニア・トランプ大統領夫人に焦点を当てた今年1月公開のドキュメンタリー映画「メラニア」に続く、トランプ家関連コンテンツとなる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）