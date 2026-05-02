今年発覚から25年目となる北九州監禁連続殺人事件。現在「週刊文春」では、小野一光氏による連載「矜持 北九州監禁連続殺人 捜査本部の初告白」を掲載中。捜査の全容を知る特捜班長が、初めて捜査の全容を明かしている。

【画像】「モリ」と名乗っていた緒方純子

日本中を震撼させた残虐事件の発覚当時、「週刊文春」は何を伝えたのか。（初出：「週刊文春」2002年3月21日号。年齢・肩書き等は当時のまま。当時、犯人の松永太・緒方純子の実名は明らかになっておらず、文中では松永は「ミヤザキ」、緒方は「モリ」と、2人が少女の祖父に名乗っていた名前で報じられている）

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今月7日に明るみに出た「北九州17歳少女監禁事件」。逮捕された男女は身元を一切明かさず、4人の子供を養育していた背景も不明のままだ。しかし少女は、事件の詳細を祖父に語っていた。少女の父親は、小学生だった彼女の目の前で惨殺されていたのだ――。

身元の全くわからない中年男女に7年間、監禁され、虐待を受け続けた17歳少女の保護――。

名前すら言わない犯人の中年男女はなぜ、頑(かたくな)に黙秘を続けるのか?

なぜ、父親は少女を置き去りにして突如、姿を消してしまったのか?

そして少女はなぜ、2人の男女に虐待され続けたのか?

この謎に満ちた事件の裏には、恐るべきショッキングな結末が隠されていた――。

「どうしたね？ 何があった？」

「私は自分の心を人に見せられんことをしてしまった……。お父さんはもう、この世の中におらんき」

少女は涙をこぼし、助けを求めた祖父の問いかけに、こう答えている。

中年男女は単なる虐待者ではない。2人はまだ、幼かった少女を無理やり、凄惨な殺人現場の目撃者に仕立て上げた。そして、巧妙に脅し、暴力で沈黙と服従を長い間、強いてきたのである。

少女が祖父に語ったこの事件の恐るべき真相のすべてを明らかにする――。



松永の死刑判決後、報道陣の質問に答えた少女の祖父 ©︎時事通信社

「おばあちゃん、おじいちゃん、助けて……」

1月30日午前1時半。

「おばあちゃん、おじいちゃん、助けて……」

祖父母の住むマンションに、長年、音沙汰のなかった少女がかけた短いSOS電話が、この残虐な事件発覚のきっかけとなった。だが、

「詳しいことは朝5時に話すから待っとって」

と、すぐに電話が切れてしまい、当時は祖父母はさっぱり事情が分からなかったという。中年男女が少女らを監禁していたマンションは、北九州市小倉北区内に3カ所あった。少女の祖父母宅は、ここから約8キロ離れた門司区にあるが、少女は両親が離婚後（平成2年10月）1年間、ここで暮したことがあった。彼女は今でも祖父母宅の電話番号、住所ともしっかり記憶していたのだ。

少女の頬と首と右腕に、大きな青痣が

朝6時前、2度目の電話が少女から入る。

「泣きじゃくっておりました。叩かれた、もう嫌だ、逃げたい、と言うから、ビックリしました。私らは、あの娘が小倉で父親と一緒に暮しているものと思ってましたから、父親が暴力を振るったのかと勘違いしておりました。あんまり切羽詰まった様子だったので、とにかくマンションに来なさいといいました」

そして、朝、マンションに飛び込んできた少女を見て、祖父母は「ただ事ではない」と思ったという。少女の頬と首と右腕に、大きな青痣(あざ)があったのだ。事情を問い質すが、少女は俯(うつむ)いたまま、話したがらない。疲れ果てた様子だったので祖父母はそれ以上は聞かず、少女をとりあえず奥の部屋で休ませた。

犯人の中年男女がこの少女に加えていた暴行は、凄まじいものだった。保護された当時、少女の首筋にはひもの結び目の跡が残っていた。「足の爪をはげ、と強要され、スタンガンで虐待された」とも供述している。少女が監禁されていたマンションの住人も以下のように証言する。

「部屋（監禁場所）から、2年ほど前からドンドンという音や物が転がるような音がうるさく響いていました。管理会社に電話したら、『数件の苦情が来ていますから対処します』と答え、“騒音に気をつけて下さい”という注意書きが張り出されました。が、その後も時々、夜中に『やめてー』『やだー』と女性の叫び声が聞こえ、男性の怒鳴り声も聞こえてきました」

昨年、3度ほど、火災報知機が連続して鳴らされたことがあり、住民らが避難する騒動になった。これは助けを求めた少女が鳴らしたものかもしれない、と話す住民もいる。

祖父母宅に避難した翌朝、ベッドから起きてきた少女に「病院に行かなくていいのか?」と尋ねた。

「大丈夫だから･……」

「行った方がええ」

心配した祖父母は少女を病院へ連れて行こうとする。

「健康保険証は？」

「そんなもんない。病院に行かなくても大丈夫だから」

「ミヤザキ」と名乗っていた松永太

結局、少女は病院へは行かなかったが、祖父母は健康保険証もないと聞き、心配になった。少女は小学校1年の時、住民票をこの祖父母宅のマンションに置き、近所の小学校へ通ったことがあった。この際、キチンと国民健康保険に加入させようと祖父母は区役所に出向き、手続きを取ったという。

「私、アルバイトするね」

祖父母宅で徐々に元気を取り戻した少女は2月9日、門司駅前のレストランの面接を受けに出かけている。

面接をしたレストラン店長の証言である。

「2、3日前に電話があり、面接をしました。印象は非常によく、かわいらしい子だった。表情も明るく、すぐ採用を決め、2月19日午後6時からバイトに来てもらうことにしました」

その時、少女はトレーナーにジーパンとカジュアルな服装だったが、店長は「顔が随分、白いなあ。化粧を濃くしているのかな」と思ったという。少女は顔にできた痣を隠していたのである。

しかし、こんな平穏もつかの間。2月15日夜――。

「ミヤザキ」と名乗る男が少女を連れ戻しにマンションへやってくる。この男は3月7日、福岡県警捜査員に逮捕された40代と思われる監禁犯の一人だ。スーツにネクタイ、小脇にポーチを抱え、身なりのいいサラリーマンといういでたちだった。少女は「ミヤザキ」と、「モリのおばちゃん」と呼んでいた女（逮捕）と一緒に暮していたとだけ祖父母に説明していた。

ミヤザキと名乗った男は、奇妙なことに運転免許証など身分を示す物は一切、所持していない。この時も男は、父親の実姉になる少女の伯母の車に乗り、伯母と一緒に祖父母宅へやって来たという。ミヤザキは少女の父親を“所長”と呼び、床に手をつき、祖父母に大仰にこう言った。

「私はお父さんから『娘が18歳になるまで世話を頼む』といわれ、その責任があります。お願いですからA子ちゃん（少女）を戻してください。私が約束を果たさないと所長から半殺しにされます」

《この続きは「週刊文春 電子版」で掲載中。松永が少女に強いた残虐な行為、そして松永と緒方の逮捕劇について報じている。さらに「週刊文春」では、小野一光氏による連載「矜持 北九州監禁連続殺人 捜査本部の初告白」を掲載中。当時、福岡県警捜査一課で特捜班長を務めていたT氏が初めて事件について告白し、捜査の全容を明らかにしている》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2002年3月21日号）