女優の上之薗理奈が27歳の誕生日となる1日、自身のインスタグラムを通じ、結婚したことを報告した。お相手については触れていない。

「本日、5月1日に27歳の誕生日を迎えました。いつも温かい応援を本当にありがとうございます」と感謝したうえで「そして、この節目の日にご報告があります。私事ではございますが、この度結婚いたしました」と報告した。

「突然のご報告となり、驚かせてしまった方もいらっしゃるかと思います」としつつ「それでも、日頃からたくさんの愛で支えてくださる大切な皆さまに こうして人生の大きな節目を自分の言葉でお伝えできることを、とても幸せに感じています」と喜びをつづった。

ウェディングドレス姿も公開。「これまでの活動の中で、嬉しいときも悩んだときも、どんなときも皆さまの存在に救われてきました」と上之薗。「直接お会いできる機会が少なくても、画面越しに伝わる応援や言葉が私の支えとなり、ここまで歩んでくる力になっていました。そんな皆さまに見守っていただきながら、新たな一歩を踏み出せることを心から嬉しく思います」と記した。

「これからは、今まで以上に一つひとつのご縁やお仕事を大切にしながら、より成長した姿をお見せできるよう努力してまいります」と決意。「まだまだ未熟な私ではございますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とした。

上之薗は1999年5月1日生まれ、千葉県出身。2020年、ゼストミュージックスクールの特待生となり、映画やドラマ、舞台出演などの経験を経て、女優として活動。映画「夏美のホタル」、TBSドラマ「花のち晴れ〜花男Next Season 〜」「王様に捧ぐ薬指」などに出演し、現在は舞台を中心に活躍。幼稚園教諭一種免許、保育士資格を持っている。