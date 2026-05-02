5月7日のライブ配信「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」で6選手の中から大賞選出

熱戦を盛り上げる、リーグ公式表彰「月間JERAセ・リーグAWARD」3・4月度の大賞候補が1日、セ・リーグ6球団から発表された。ノミネートされた6人の中から、5月7日にライブ配信される「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」でレジェンドOBたちが月間大賞選手を選出する。

「月間JERAセ・リーグAWARD」は、JERA セ・リーグ公式戦全375試合（日本生命セ・パ交流戦を除く）で、公式記録員が勝利に最も貢献した選手を独自の視点でノミネート。月間単位でチーム別に集計を行い、最多回数の選手をチーム代表選手として選出する。

ノミネートされた選手の中から月間大賞選手を選出するのは、セ・リーグ6球団が誇るレジェンドOBたち。ヤクルト・宮本慎也氏、DeNA・佐々木主浩氏、阪神・鳥谷敬氏、巨人・高橋由伸氏、広島・前田智徳氏、中日・川上憲伸氏が、毎月ライブ配信される「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」で話し合いながら大賞を決定する。

各球団から大賞候補にノミネートされた代表選手は以下の通り。

【月間JERAセ・リーグAWARD、3・4月度の大賞候補】

○阪神：高橋遥人投手

○DeNA：勝又温史外野手

○巨人：竹丸和幸投手

○中日：金丸夢斗投手

○広島：エレフリス・モンテロ内野手

○ヤクルト：山野太一投手（Full-Count編集部）