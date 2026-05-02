アイドルグループ・僕が見たかった青空のメンバーで、阪神ファンとしても知られる秋田莉杏（りあん＝１８）と金澤亜美（１９）が、このほどデイリースポーツの取材に応じ、聖地・甲子園での始球式を熱望した。

グループは６月３日に８枚目のシングル発売を控え、全国ツアー真っただ中。２日の大阪公演（ＧＯＲＩＬＬＡ ＨＡＬＬ ＯＳＡＫＡ）を前に、「大阪のツアーにぜひ足を運んでもらって、ファンになってください！」と呼びかける秋田のアピールポイントは野球。兵庫県出身で小学生時代に少年野球チームに所属し、二塁を守っていた。

「グループや、私個人の知名度も必要になってくる。逆に始球式から『僕青』を知ってもらいたいというのもある」と、甲子園のマウンドに相応しいアイドルになることを目標にした。

甲子園球場が見える場所で練習に励み、試合もたびたび観戦。「球場で始球式をやっているメンバーもいる。甲子園はめちゃくちゃ難しいと思うんですけれど…始球式をしたいという気持ちがずっとある」と夢見る。

秋田は「鳥谷選手の生きざまというか、小学生の時に一目ぼれ。私が打てるタイプではなかったので、森下選手とか、佐藤輝明選手とか、打てる選手はかっこいい」と猛虎愛をにじませる。

メンバーを阪神ファンにするべく“布教”に励む日々。「試合がある日はメンバーに話すし、阪神に引き込んでいる。野球には詳しくないメンバーも『ファンになってきた』とか言ってくれています！」と笑った。

一方、７枚目のシングル「あれはフェアリー」でメインメンバーを務め、２月に写真集を発売した金澤は「いろんな方に知っていただくというのが目標。ずっと『僕青の入口になりたい』と言っている。好きになるきっかけになれたら」と語った。

◆秋田莉杏（あきた・りあん）２００７年７月９日生まれ。兵庫県出身。身長１５８センチ。

◆金澤亜美（かなざわ・あみ）２００７年２月１４日生まれ。神奈川県出身。身長１５６センチ。