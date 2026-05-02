森脇梨々夏が魅せる『FLASH』等身大の7Pグラビア。多忙な芸能生活と「趣味」への情熱を語る
上戸彩がグラビアで魅せる表紙＆巻頭10P！ 大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、髙峰じゅり、≠ME 尾木波菜掲載の『FLASH』は4月28日(火)発売
森脇梨々夏『FLASH』で見せる圧倒的なピュアスマイル！
恋愛リアリティーショーからYouTubeへと活動の幅を広げ、躍進を続ける森脇梨々夏が『FLASH』に登場した。
誌面では、彼女の代名詞である「ピュア」な魅力を7ページにわたり凝縮。多忙ゆえに季節の移ろいを感じにくいという彼女は、自分らしく季節を実感するため、趣味のゴルフに注力する意欲を語った。透明感あふれる最新グラビアとともに、彼女の現在地を伝える内容だ。
【プロフィール】
森脇梨々夏（もりわき・りりか）
23歳 2002年5月8日生まれ
兵庫県出身 T161
2020年、恋愛リアリティーショー『恋する♡週末ホームステイ』（ABEMA）に出演し話題に。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で見せるピュアすぎるリアクションが注目され、現在はバラエティ番組出演も増えている。『ダイアン津田のバーディーチャンす～』（東海テレビ）にレギュラー出演中。
そのほか最新情報は公式X(@moriwaki0508)、公式Instagram（@ririka_0508）にて
【クレジット】
森脇梨々夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一
【デジタル告知】
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