為替相場まとめ４月２７日から５月１日の週
２７日からの週は、有事のドル買い圧力が続くなか、ドル円が波乱の展開となった。米国とイランとの交渉はイランの核開発放棄をめぐる双方の意見の対立を受けて暗礁に乗り上げている。イランはホルムズ海峡の実質閉鎖を継続、米国も海上封鎖を続けるなかで、さらなる攻撃の可能性も示唆した。事態が再び悪化することを懸念してNY原油先物が110ドル台まで高騰する場面があった。ドル円は一時160.72レベルと2024年7月以来のドル高・円安水準となった。しかし、片山財務相・三村財務官が立て続けに強い口調で円安をけん制すると、ドル円は155円台まで急落した。クロス円も急反落。未確認ではあるが、市場には介入観測も流れた。大型連休で東京勢が不在となるなかで、一段の円安進行を食い止める意図があったものと想定された。中東情勢に進展は見られないもののNY原油先物にも調整売りが入るなど、各金融市場で巻き戻しの動きが波及した。この週の一連の主要国中銀会合ではいずれも政策金利据え置きが発表された。エネルギー価格上昇圧力が長期化することが懸念された。ただ、いずれも次回会合での利上げについては具体的言及は見られず。米FOMCではパウエル議長が退任後も理事として残留することを表明した。
（２７日）
東京市場は、米国とイランの協議が両国の主張の隔たりから見送りとなったことを受け、序盤は有事のドル買いが先行した。ドル円は先週末終値の159.31円から一時159.68円まで上昇。しかし午後にかけては、日経平均株価の上昇などからリスク警戒感が和らぎ、調整のドル売りが優勢となって159.15円まで下落した。ユーロドルは朝方に1.1688ドルを付けた後に反発に転じ、1.1733ドルまで上昇してユーロ高圏を維持した。ユーロ円も朝方の186.46円から午後には186.91円まで反発。ポンドドルは1.3549ドルへ上昇、ポンド円も215.70円台へ持ち直したが、値動きは限定的であった。
ロンドン市場では、全般的にドルが軟調に推移した。米国とイランがいずれも停戦に向けた提案を示唆し、ホルムズ海峡開放への期待も手伝って中東情勢に関する過度な警戒感が後退した。また、今週予定されている主要中銀の政策発表において、原油高に伴うインフレ圧力への警戒から今後の利上げが示唆されるとの思惑が広がり、相対的にドルが売られやすい地合いとなった。ドル円は東京午後の流れを引き継ぎ、一時159.10円付近まで下落。一方、欧州株の堅調さも支えとなり、ユーロドルは1.1751ドル付近まで高値を更新、ユーロ円は187.03円付近まで反発した。ポンドドルも1.3560ドル台まで買いが進んだ。
NY市場でもドル安優勢の流れが継続し、ドル円は一時159円台前半まで値を下げた。イランが条件付きでホルムズ海峡再開の暫定合意を受け入れる姿勢を示したとの報道があったものの、早期解決への懐疑的な見方も根強く市場は様子見姿勢である。関心は日米など各国の金融政策へ移行しており、明日の日銀会合は据え置き予想ながら物価見通しの上方修正が、29日のFOMCも据え置きで中立姿勢維持が見込まれている。ユーロドルは買い優勢で1.17ドル台半ばまで上昇し、200日線でサポートされ強気バイアス転換も指摘された。ポンドドルは1.35ドル台半ばへ上昇した一方、英中銀会合などを控えてオプション市場では弱気ポジションも目立った。
（２８日）
東京市場では、日銀金融政策決定会合の結果を受けて急速な円買いが進んだ。政策金利の据え置きは予想通りだったものの、利上げを主張する反対票が前回の1票から、田村委員や中川委員を含む3票へと増えたことがサプライズとなった。さらに展望レポートで2026年度の物価見通しが+2.8％へと大幅に上方修正され、物価上振れリスクが強調されたことで追加利上げ観測が強まった。発表前に159.57円まで上昇していたドル円は、会合直後に4月21日以来の158.96円まで急落。クロス円も全面安となり、ユーロ円が186.21円、ポンド円が215.13円まで下落し、ユーロドルなども対円での下げが波及し軟調に推移した。
（２７日）
東京市場は、米国とイランの協議が両国の主張の隔たりから見送りとなったことを受け、序盤は有事のドル買いが先行した。ドル円は先週末終値の159.31円から一時159.68円まで上昇。しかし午後にかけては、日経平均株価の上昇などからリスク警戒感が和らぎ、調整のドル売りが優勢となって159.15円まで下落した。ユーロドルは朝方に1.1688ドルを付けた後に反発に転じ、1.1733ドルまで上昇してユーロ高圏を維持した。ユーロ円も朝方の186.46円から午後には186.91円まで反発。ポンドドルは1.3549ドルへ上昇、ポンド円も215.70円台へ持ち直したが、値動きは限定的であった。
ロンドン市場では、全般的にドルが軟調に推移した。米国とイランがいずれも停戦に向けた提案を示唆し、ホルムズ海峡開放への期待も手伝って中東情勢に関する過度な警戒感が後退した。また、今週予定されている主要中銀の政策発表において、原油高に伴うインフレ圧力への警戒から今後の利上げが示唆されるとの思惑が広がり、相対的にドルが売られやすい地合いとなった。ドル円は東京午後の流れを引き継ぎ、一時159.10円付近まで下落。一方、欧州株の堅調さも支えとなり、ユーロドルは1.1751ドル付近まで高値を更新、ユーロ円は187.03円付近まで反発した。ポンドドルも1.3560ドル台まで買いが進んだ。
NY市場でもドル安優勢の流れが継続し、ドル円は一時159円台前半まで値を下げた。イランが条件付きでホルムズ海峡再開の暫定合意を受け入れる姿勢を示したとの報道があったものの、早期解決への懐疑的な見方も根強く市場は様子見姿勢である。関心は日米など各国の金融政策へ移行しており、明日の日銀会合は据え置き予想ながら物価見通しの上方修正が、29日のFOMCも据え置きで中立姿勢維持が見込まれている。ユーロドルは買い優勢で1.17ドル台半ばまで上昇し、200日線でサポートされ強気バイアス転換も指摘された。ポンドドルは1.35ドル台半ばへ上昇した一方、英中銀会合などを控えてオプション市場では弱気ポジションも目立った。
（２８日）
東京市場では、日銀金融政策決定会合の結果を受けて急速な円買いが進んだ。政策金利の据え置きは予想通りだったものの、利上げを主張する反対票が前回の1票から、田村委員や中川委員を含む3票へと増えたことがサプライズとなった。さらに展望レポートで2026年度の物価見通しが+2.8％へと大幅に上方修正され、物価上振れリスクが強調されたことで追加利上げ観測が強まった。発表前に159.57円まで上昇していたドル円は、会合直後に4月21日以来の158.96円まで急落。クロス円も全面安となり、ユーロ円が186.21円、ポンド円が215.13円まで下落し、ユーロドルなども対円での下げが波及し軟調に推移した。