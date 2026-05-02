2日からゴールデンウイークの連休が始まるという人も多いなか、各地で渋滞が予想されています。今回の#みんなのギモンでは、ゴールデンウイークに気をつけてもらいたいことについて、「GWの事故やトラブル…“フィッシング詐欺メール注意報”も」をテーマに解説します。

■GWは事故が多発…なぜ

高速道路各社が、ゴールデンウイークの事故への注意を呼びかけています。首都高速道路は先月30日、SNSに映像を投稿しました。

渋滞している車線で、減速せずに進んだ車が前の車に追突してしまいました。ほかにも、大型トラックがブレーキをふまず追突。渋滞が発生すると、このような追突事故が多発すると注意を呼びかけています。

急な車線変更による事故も起きています。

映像では、左側を走ってきた車が急に車線を変更し、後ろの車にぶつかってしまいました。

ゴールデンウイークは長時間の運転で注意力が散漫になりやすいうえ、普段あまり運転しないドライバーが運転するため、事故が多発するということです。

首都高速道路は、次のように注意喚起しています。

●車線ごとに交通状況が異なる場合もあるため、必ず前方の交通状況に注意し渋滞を避けた利用を

●ゴールデンウイーク期間中に初めて首都高を乗るなど不慣れな場所での運転を予定している人は走行に注意

事前にルートを確認してから走行するよう呼びかけています。

■睡眠不足でなくても2時間ごとに眠気

そして、NEXCO中日本が注意を呼びかけているのが、居眠り運転です。

NEXCO中日本が先月、居眠り運転による事故の瞬間だという映像をSNSに投稿しました。映像では、分離帯に向かって走ってきた車がそのまま激突してしまっています。

NEXCO中日本によりますと、高速道路での運転など動作が少ない環境では、睡眠不足でなくても2時間ごとに眠気がやってくるそうです。

運転中に眠くなってしまったら、カフェインをとって10分から20分間仮眠すると効果的だと呼びかけています。

■渋滞回避の狙い目は6日？

ことしのゴールデンウイークの渋滞予測です。

NEXCO東日本、中日本によりますと、この後の5連休に渋滞が集中し、下りのピークは2日だということです。

特に長い渋滞が発生するところです。中央道・相模湖インターチェンジ付近を先頭に最大45キロ、2時間15分の渋滞が発生する予想です。東北道では、羽生パーキングエリア付近で最大40キロということです。

NEXCO中日本は、混雑する日や時間帯を避けた利用を呼びかけています。具体的には下りはピークの2日を、上りのピークは5日となっているので特に混雑する5月3日から5日を避けて利用してほしいとしています。

連休最終日の6日は早く帰って自宅でのんびりしたいと思う人が多いかもしれません。しかし、移動の面では、6日が渋滞回避の狙い目かもしれないということです。

■GW“フィッシング詐欺メール注意報”

また、運転しない人でも長距離ドライブの車の中でスマホを見たり、連休中、普段よりもスマホを触る機会が多くなる人がいるのではないでしょうか。そういう人は、フィッシング詐欺メールへの注意が必要です。

静岡県警サイバー企画課は、特に気をつけてほしいメールのタイトルを発表しました。

「ETCサービス利用再開に関する重要なお知らせと手続き要請」

「【重要】AppleIDのお支払い情報の確認が必要です」

「楽天カード：ご指定口座からの引き落としができませんでした」

詐欺・悪徳商法ジャーナリストの多田文明さんによりますと、ほかにも旅行サイトや交通機関を装ったものや、宅配業者を装った不在通知などのフィッシング詐欺メールもあるそうです。

なぜ大型連休にこうした詐欺が増えるのかというと、大きな企業が休みになるため、詐欺グループが普段、企業に対して送っている詐欺メールを連休中は個人宛てに切り替える可能性があるということです。

連休中は時間があるので、普段はメールを見ない人でも見る機会が増えるので注意が必要だといいます。

こういったメールが届いた場合の対応です。

●メールにあるURLはすぐにクリックしないでまずは公式ページを確認

●焦らせたり慌てさせたりするのが手口なので、ひと呼吸おいて周囲に相談することなどが大事

ゴールデンウイーク中の事故や詐欺を避けるためにも、まずは慌てず落ち着いて、余裕をもって行動することを心がけましょう。

（5月1日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）