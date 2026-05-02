「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。同書の刊行に寄せて、ライターの樺山美夏さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

AI時代でも計算力は必須のスキル

AI（人工知能）が急速に進化する現代において、基礎学力の重要性は薄れるどころか、これまで以上に高まっている。

AIを使いこなし、人間ならではの創造性を発揮するためには、論理的思考の根幹である算数・数学の能力が「不可欠な土台」となるからだ。

公益財団法人 スプリックス教育財団が8か国を対象とした調査結果「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」（※）によれば、ほとんどの国で、計算力は今後も変わらず必要なスキルであると認識されている。

デジタル化が進むほど、その基礎となる数理的な感覚を幼少期から養っておくことが、将来の大きなアドバンテージになるだろう。

子どもが算数を好きになるきっかけは、日常の遊びの中にある。

たとえば、お菓子やおかずの数を数えて、家族に均等に分ける。

時計やカレンダーの数字を足したり引いたりする。スポーツ観戦中に勝敗に関わる点数を計算してみる。

カードゲームやボードゲームも、数字に強くなる遊びの定番だ。

子どもの計算が合っていたら、親が思いっきり褒めてあげることも忘れてはならない。

私も、遊びに限らず、日常的に何か計算する必要があるときは、息子に任せていた。

一緒に道を歩いているときは、通り過ぎていく車のナンバーの足し算ゲームにハマったこともある。

算数・数学はずっと息子の得意科目だったから、あの頃の数字遊びが少しは役に立ったのだろう。

家の中の数字を探そう

小学校入学前後に知っておきたい93のルールを紹介した本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「いえのなかの すうじを さがそう」という項目がある。このページを親子で読みながら、家の中にある数字を探してみてはいかがだろうか。

・「すうじ さがし スタート！」といって、いえじゅうの すうじを さがそう。

・とけい、リモコン、カレンダー、ほんなどに すうじがあるね。

・すうじがかいてある カードをつかうゲームも たのしいよ。

・いえにあるものを かぞえるゲームも やってみよう。 『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用 『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用

保護者へのアドバイスには、数字という抽象的な記号に慣れるための大切なステップが記されている。まずは身の回りのものを指で一つずつ数えて、「量の感覚」を養うこと。その上で、順番を表す「順序数」や、数量を表す「集合数」の意味を伝えていくのが良いそうだ。ぜひ試してみてほしい。

※https://sprix-foundation.org/research/20250917