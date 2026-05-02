チャンスを掴める人、逃す人。その違いは何なのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

チャンスを逃してしまう人の共通点

「なぜかチャンスを逃してしまう人には、共通点がある」

能力が低いわけでもない。

努力していないわけでもない。

むしろ、人より真面目にやっていることが多い。

それでも、あと一歩のところで機会を逃す。

声をかけられても乗れない。

気づいたときには、もう遅い。

もし思い当たるなら、原因は偶然ではない。

あなたが無意識に続けている“ある習慣”にある。

自分をないがしろにする選択をやめよう

それが、「自分をないがしろにする選択」だ。

自分がこの選択をしていないか、まずはチェックしてみるといいだろう。

1．過去1週間に、本当は「ノー」と言いたかったのに「イエス」と答えたことが何回あったか？ ・なぜ「ノー」と言うことを恐れたのか？ ・「イエス」と言ったことが、あなたの時間やストレスレベルにどう影響したか？ 2．重要なこと（病院の予約をするなど）よりも、それほど緊急ではないこと（クローゼットを整理するなど）を選択してしまった最近のケースを思い出してみよう。 ・その選択をしたとき、どんな気分になったか？ ・どんな考えが頭をよぎったか？ 3．日常生活のなかで、必要以上に多くの時間を費やしてしまっていることはあるか？ ・それが素早くできないのはなぜだと思うか？ ・今とはやり方を変えてみたらどうなると思うか？ ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

チャンスを逃してしまう原因は、

あなたが、自分を後回しにする選択を繰り返していることだ。

頼まれたから。

なんとなく。

今やらなくてもいいことを選んだから。

その小さな選択の積み重ねが、

気づかないうちにあなたの時間と余裕を削っている。

だからこそ、まずは気づくことだ。

そして、「自分をないがしろにしている選択」をやめること。

チャンスを逃しているのは、環境でも運でもない。

毎日の、あなた自身の選択だ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）