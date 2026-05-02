【盲点】チャンスを逃す人が“無意識に”しているたった1つの習慣
チャンスを掴める人、逃す人。その違いは何なのか。
人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？
その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
チャンスを逃してしまう人の共通点
「なぜかチャンスを逃してしまう人には、共通点がある」
能力が低いわけでもない。
努力していないわけでもない。
むしろ、人より真面目にやっていることが多い。
それでも、あと一歩のところで機会を逃す。
声をかけられても乗れない。
気づいたときには、もう遅い。
もし思い当たるなら、原因は偶然ではない。
あなたが無意識に続けている“ある習慣”にある。
自分をないがしろにする選択をやめよう
それが、「自分をないがしろにする選択」だ。
自分がこの選択をしていないか、まずはチェックしてみるといいだろう。
1．過去1週間に、本当は「ノー」と言いたかったのに「イエス」と答えたことが何回あったか？
・なぜ「ノー」と言うことを恐れたのか？
・「イエス」と言ったことが、あなたの時間やストレスレベルにどう影響したか？
2．重要なこと（病院の予約をするなど）よりも、それほど緊急ではないこと（クローゼットを整理するなど）を選択してしまった最近のケースを思い出してみよう。
・その選択をしたとき、どんな気分になったか？
・どんな考えが頭をよぎったか？
3．日常生活のなかで、必要以上に多くの時間を費やしてしまっていることはあるか？
・それが素早くできないのはなぜだと思うか？
・今とはやり方を変えてみたらどうなると思うか？――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より
チャンスを逃してしまう原因は、
あなたが、自分を後回しにする選択を繰り返していることだ。
頼まれたから。
なんとなく。
今やらなくてもいいことを選んだから。
その小さな選択の積み重ねが、
気づかないうちにあなたの時間と余裕を削っている。
だからこそ、まずは気づくことだ。
そして、「自分をないがしろにしている選択」をやめること。
チャンスを逃しているのは、環境でも運でもない。
毎日の、あなた自身の選択だ。
（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）