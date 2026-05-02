さわやかな松の香り漂う春の山を歩いていると、どこからともなく「ジー、ジー」と控えめなまるでセミの鳴き声のような音が聞こえてくることがあります。

【写真を見る】春の山で「ジージー」と聞こえたら「ハルゼミ」"健康な松林"の指標 西日本では例年GWのころに鳴く【春に鳴くセミ】

こんな季節にセミがいるのでしょうか？

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

春に鳴くのは「ハルゼミ」

──夏でもないのにセミのような鳴き声が聞こえますが、季節外れのセミなのでしょうか？





（東洋産業 大野竜徳さん）「この鳴き声の主は、春の訪れを告げるセミ、その名もなんと、そのままハルゼミかもしれません。ハルゼミは朝7～10時くらいまで鳴き、早朝や昼過ぎにはほとんど鳴きません。

夏のセミのような力いっぱいの大合唱ではなく、木々の間に溶け込むような少し静かな鳴き声。ハルゼミを知っていると『今年も春が来たな』と感じさせてくれる存在です」

ハルゼミは「健康な松林」の指標

（東洋産業 大野竜徳さん）

「実はこのハルゼミ、ただの季節の風物詩ではありません。彼らが多く見られる場所、それは健康な松林です。



この健康な松林、実は危機にさらされています。それが松枯れです。

松枯れの原因は害虫…と聞くと、虫が木を食べて枯らしているイメージを持つ方が多いかもしれません。

ですが、実際のところはもう少し複雑です。松枯れにかかわる登場人物は主に2つの生き物です。その名もマツノマダラカミキリとマツノザイセンチュウです」

松を本当に枯らしている黒幕はマツノザイセンチュウ

──2つの生き物は、松枯れにどのようにかかわっているのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「松枯れは20世紀初頭から時間をかけて日本中に広がりました。

このうち、マツノマダラカミキリは昔から日本にいた在来種。



松を本当に枯らしている黒幕はマツノザイセンチュウという、北米原産のごく小さなまるで透明なミミズのような線虫です。

マツノザイセンチュウのふるさと北米ではマツが抵抗性を持っているため大きな被害を出していませんでしたが、日本のマツは無防備。

マツノザイセンチュウにやられた日本のマツは枯れて死んでしまいます。しかし、この線虫は見た目の通り、活発に松から松へ移動はできません」

マツノザイセンチュウはどうやって松林に広がる？

──では、どうやって松林に広がっていくのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「マツノザイセンチュウは、松を餌にする日本に昔からいたカミキリムシに乗り移り移動します。つまり、カミキリムシは、運び屋にされてしまっているのです。

カミキリムシのほうが大きくて目立つし、松をかじってしまう害虫であることは間違いないのですが、いつのころからか乗り移った線虫がかなりの危険物、という構図です。

線虫が松の中に入り込むと、マツが自分を守るために過剰な反応が起き、体中に水を通す導管が詰まってしまいます。まるで血管が詰まったように松は急速に弱っていきます。



外から見ると、元気だった木が1～2か月の短期間で急に赤茶色に変わって立ち枯れして死んでしまう…これが松枯れです。

この松枯れはかなり甚大な被害を与えることがあり、岡山県でも1970年代後半から1980年代初頭に場所によっては壊滅的、といっても言い過ぎではないくらいの被害が報告されました。



今、日本全国に広がった松枯れ対策に多くの人が携わって研究、監視し、様々な手法で松林を守ってくれています」

ハルゼミの声からわかることは？

──松林に響くハルゼミの声からどんなことがわかりますか？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「ハルゼミは街中ではなく少し山あいの健康な松林を好みます。松枯れが進むと、彼らの住む場所そのものが減ってしまいます。



一見健康に見える松林もその維持のために農薬の散布を行っているところもあります。



農薬の散布がハルゼミへどのくらい影響しているかは明らかになっていませんが、何もしなけば松枯れが広がり、松林が消滅するリスクが高くなってしまいます。



けれどハルゼミの成虫、幼虫が好む松への人が行う対策はハルゼミへの影響がなければ良いなと願わずにはいられません」

「もし山で、なんだか今年はセミの声が少ないなと感じたとしたら。それは単なる気のせいではなく、松林の状態が変わっているサインかもしれません。



セミは毎年羽化してくるはずですが、環境は毎年同じではありません。彼らの声は、ある意味で自然からの正確な健康診断の結果です」

ハルゼミの声を聞いて春を感じた方。その背景をイメージして下さい。



「ハルゼミをはぐくむこの松林は元気だろうか？」

「枯れた木は増えていないだろうか？」

「去年と同じようにセミは鳴いているだろうか？」



そんな観察ができると、自然に一歩近づけるかもしれません。