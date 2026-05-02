― ダウは152ドル安と反落、イラン情勢を巡る不透明感続く、アップル好決算でナスダックは連日最高値 ―

ＮＹダウ 　　　49499.27 ( -152.87 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7230.12 ( +21.11 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25114.44 ( +222.13 )
米10年債利回り　　4.369 ( -0.003 )

ＮＹ(WTI)原油　　101.94 ( -3.13 )
ＮＹ金 　　　　　4644.5 ( +14.9 )
ＶＩＸ指数　　　　16.99 ( +0.10 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　59430 ( +10 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　59445 ( +25 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース