米国市場データ ＮＹダウは152ドル安と反落 （5月1日）
― ダウは152ドル安と反落、イラン情勢を巡る不透明感続く、アップル好決算でナスダックは連日最高値 ―
ＮＹダウ 49499.27 ( -152.87 )
Ｓ＆Ｐ500 7230.12 ( +21.11 )
ＮＡＳＤＡＱ 25114.44 ( +222.13 )
米10年債利回り 4.369 ( -0.003 )
ＮＹ(WTI)原油 101.94 ( -3.13 )
ＮＹ金 4644.5 ( +14.9 )
ＶＩＸ指数 16.99 ( +0.10 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59430 ( +10 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59445 ( +25 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49499.27 ( -152.87 )
Ｓ＆Ｐ500 7230.12 ( +21.11 )
ＮＡＳＤＡＱ 25114.44 ( +222.13 )
米10年債利回り 4.369 ( -0.003 )
ＮＹ(WTI)原油 101.94 ( -3.13 )
ＮＹ金 4644.5 ( +14.9 )
ＶＩＸ指数 16.99 ( +0.10 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59430 ( +10 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59445 ( +25 )
※( )は大阪取引所終値比
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