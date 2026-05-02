今年9月に開幕する「アジア大会」。数ある競技の中でも注目は、コンピューターゲームで対戦する競技「eスポーツ」！見どころを名古屋のプロプレーヤーに聞きました！

【写真を見る】10歳でアジア大会代表内定!? ｢リアルスポーツに負けていない｣ 注目競技eスポーツの魅力【アジア大会 愛知･名古屋】

世界のゲームファンが注目する「eスポーツ」。格闘ゲームやパズル・シューティングなどコンピューターゲームで競う新たなスポーツです！

世界中が熱狂する競技で注目度も高く、ワールドカップの公式Xを見ると…今年の賞金総額は7500万ドル！なんと日本円で約119億円（4月23日時点）。

10歳でアジア大会の代表内定!?

アジア大会では、前回から正式競技に採用！なぜ世界中でこれほどまでに盛り上がっているのか。その魅力を、去年格闘ゲームの国内リーグ戦でMVPを受賞した名古屋市出身のプロゲーマーKEI.Bさん（37）に聞くと…

（KEI.Bさん）

「eスポーツの魅力は、10歳の子どもでも40歳、50歳の人でも『誰でもできる』『歳関係なくできる』それはいいところだと思います」

ゲームが強ければ、大人も子どもも関係なし！3月に行われたアジア大会の最終選考会では、なんと10歳の小学生が圧倒的な実力で優勝！

史上最年少で、アジア大会の日本代表の座を射止めました。

（ゆうき選手 10歳）

「日本代表になれたことがめっちゃうれしいです」

Q.将来の夢は？

「電車の運転士。ぷよぷよの夢はちょっと叶っちゃっているんで」

「リアルスポーツに負けていない」

ちなみに、eスポーツの会場の盛り上がりは、一般的なスポーツ競技に負けていません！



（KEI.Bさん）

「（会場の）真ん中にデカいスクリーンが用意されていて、盛り上がりを生で見たりすると全然リアルスポーツに負けていない」

大迫力の大型スクリーンで行われるゲーム。花を添えるのは熱のこもった実況です！

（実況）

「削って、削って…ヒートスマッシュ～！なんということでしょう！」

（観客）

「盛り上がりを感じられるのは、現地に来てこそだと思う」

「こんなに近くで見られると思わなかったので、本当にスポーツなんだなと思いました」

（KEI.Bさん）

「ライブ感があるというか、しかもアジア大会に関しては、国対抗戦なわけじゃないですか。だから日本人を応援したいという人は多いでしょうし、それは魅力になると思います」

社会現象にもなった人気格闘ゲーム

今回のアジア大会愛知・名古屋では「ぷよぷよ」「グランツーリスモ」「eフットボール」「ストリートファイター6」など11種目13タイトルで行われます。中でも日本勢のメダル獲得が期待されるのが、格闘ゲームの団体戦。

3つの異なる格闘ゲームの代表者3人がチームとなって争う種目です。格闘ゲームの1つは「ストリートファイター」。

長年ファンに愛されている対戦型格闘ゲームで、1991年に登場したストリートファイター2は爆発的人気で当時、社会現象にまでなりました。今回のアジア大会では、最新作のストリートファイター6で競い合います。

（KEI.Bさん）

「昔からの歴史もあると思いますし、リュウとか春麗（チュンリー）とかはゲームをやった事がない人も知っているくらい知名度がある。なんかこのキャラクター知っている、見たことあるみたいな」

24歳の日本代表 どんな選手？

そんな「ストリートファイター6」の日本代表に選ばれたのは、ひぐち選手（24）。アジア大会の選考会では、一撃食らえば負けの状態から大逆転し、会場を沸かせました。

（KEI.Bさん）

「強いですね。（ひぐち選手が使用する）ガイルは、すごくディフェンシブなキャラクターで、ぶっちぎりでこのキャラクターで結果を出しているのがひぐち君。オンリーワンというか飛び抜けて強い。3年間同じキャラクターを使っているので、練度が高くて本当にミスが少ない」

そのほかのタイトルでは、ザキングオブファイターズフィフティーンに今年アメリカの国際大会で優勝したscore選手（42）、2015年に行われた世界最大規模の格闘ゲーム大会で、日本人初の「鉄拳」世界王者となったNOBI選手（35）が、それぞれアジア大会日本代表に内定！この3人が対戦格闘団体戦でメダル獲得を目指します！

この秋、アジア大会愛知・名古屋は43の競技を53の会場で実施！「eスポーツ」競技は、常滑市の愛知国際展示場で行われます。

アジア48億人の頂点を目指すアスリートたちの熱い戦いに注目です！

CBCテレビ「チャント！」2026年4月28日放送より